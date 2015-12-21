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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4789479047914792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Депозитку таки перевипустили. Другу коко не дають
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:28

Кто-то разобрался с лимитами на тянучку с дебетки ?
Ответ "50к в день" - точно неправильный.
50к или 60к ?
И дискретность вроде не по суткам, а от полудня до полудня.
И вроде отдельные лимиты на тянучку чужаком и тянучку другим скунсом.
Всё сложно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Кто-то разобрался с лимитами на тянучку с дебетки ?

тянул с Альянса депо после окончания, больше 60К/дн не дало
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:13

  Amethyst написав:тянул с Альянса

Не, я не про тянучку дебеткой, а про тянучку С дебетки. Чужаками или самим скунсом
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:18

  mustbe написав:
  Amethyst написав:тянул с Альянса

Не, я не про тянучку дебеткой, а про тянучку С дебетки. Чужаками или самим скунсом

Эт тока для свыней, они сами разберутся :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:23

  Amethyst написав:Эт тока для свыней, они сами разберутся :wink:


Знаем мы как они разбераются. (
Après nous, le déluge.
Aps
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