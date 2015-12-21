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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:33
Депозитку таки перевипустили. Другу коко не дають
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chipmunk
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:28
Кто-то разобрался с лимитами на тянучку с дебетки ?
Ответ "50к в день" - точно неправильный.
50к или 60к ?
И дискретность вроде не по суткам, а от полудня до полудня.
И вроде отдельные лимиты на тянучку чужаком и тянучку другим скунсом.
Всё сложно
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mustbe
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:09
mustbe написав:
Кто-то разобрался с лимитами на тянучку с дебетки ?
тянул с Альянса депо после окончания, больше 60К/дн не дало
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Amethyst
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:13
Amethyst написав:
тянул с Альянса
Не, я не про тянучку дебеткой, а про тянучку С дебетки. Чужаками или самим скунсом
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mustbe
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:23
Amethyst написав:
Эт тока для свыней, они сами разберутся
Знаем мы как они разбераются. (
Après nous, le déluge.
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Aps
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