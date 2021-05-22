candidat написав:Какую сумму можно перетянуть р2р-сервисом Форварда на карту Форварда из другого банка? За одну операцию и за день. Можно ли эти лимиты увеличивать.
"карту Форварда из другого банка?" - это как? карта Форварда из Привата? Если же имелось ввиду просто "карту из другого банка", то 50к или 60к (в зависимости от того Master или Visa) порциями не более 14999. СЭП надежнее, идет часто быстрее и нет ограничений.
Имелось в виду, что надо перевести с карты другого банка на карту Форварда р2р-сервисом Форварда. На горячке сказали только про 50к. Про Визу и 60к скромно умолчали. Не ожидал, что у Форварда так жестко с р2р-лимитами. С другими лимитами у них очень либерально. К сожалению, СЭП не у всех банков без ограничений. У Форварда да, но в данном случае перевод же не из Форварда, а в Форвард. А с другой стороны банк как раз с ограничениями по СЭП.
kluychkooleg написав:Если кому интересно, с моей дебетовой именной финально история такая - оформлял я ее в отделении 7-го мая в Харькове, 11-го мая отделение получило указание не оформлять при наличии неименной. Ну и так как карты выпусает Киев, то они ее даже не выпускали, несмотря на то, что в приложении показывалась и даже -50 грн на ней светилась за оформление.
Вы проверьте выписки по пенсионке или другой дебетке. У меня внаглую с пенсионки стянули 50грн за оформление именной дебетки и теперь обещают в течение месяца вернуть.
Amid написав:Подскажите, как в форварде кэшбек выводить? Не могу найти кнопку вывода в приложении. Или он сам падает какого-то числа?
На странице кэшбека свайпните страницу с начисленным категорийным кэшбеком влево у вас откроется кэшбек в разрезе карт. Тапните по той карте где уже накопленно 100 грн. кэшбека и у вас появится кнопка вывести кэшбек. Сумму вывода надо вводить вручную (по умолчанию 100 грн.). После этого прдтверждаете вывод и получаете денежку на карту. Пока не накопите по какой либо карте 100 грн. кнопка будет неактивной. Выврдить можно только по каждой карте отдельно. Например нсли на одной карте есиь 50 и на другой 50 вывести не даст. Как-то так
candidat написав:Имелось в виду, что надо перевести с карты другого банка на карту Форварда р2р-сервисом Форварда. На горячке сказали только про 50к. Про Визу и 60к скромно умолчали. Не ожидал, что у Форварда так жестко с р2р-лимитами. С другими лимитами у них очень либерально. К сожалению, СЭП не у всех банков без ограничений. У Форварда да, но в данном случае перевод же не из Форварда, а в Форвард. А с другой стороны банк как раз с ограничениями по СЭП.
Да, извините. "Казнить нельзя помиловать" получилось. На горячей Форварда мне говорили, что это ограничение системы (МастерКард), а не банка. Но при этом, когда я воткнулся в лимит 50 тысяч посоветовали увеличить лимит и мол через 15 минут можно пересылать. Я увеличил, но дожидаться не стал, перенес деньги физически через дорогу в другой банк.
kluychkooleg написав:Если кому интересно, с моей дебетовой именной финально история такая - оформлял я ее в отделении 7-го мая в Харькове, 11-го мая отделение получило указание не оформлять при наличии неименной. Ну и так как карты выпусает Киев, то они ее даже не выпускали, несмотря на то, что в приложении показывалась и даже -50 грн на ней светилась за оформление.
Вы проверьте выписки по пенсионке или другой дебетке. У меня внаглую с пенсионки стянули 50грн за оформление именной дебетки и теперь обещают в течение месяца вернуть.
Нет, у меня так и висит -50 на невыданной, а с остальных ничего не списывалось
Amid написав:Подскажите, как в форварде кэшбек выводить? Не могу найти кнопку вывода в приложении. Или он сам падает какого-то числа?
На странице кэшбека свайпните страницу с начисленным категорийным кэшбеком влево у вас откроется кэшбек в разрезе карт. Тапните по той карте где уже накопленно 100 грн. кэшбека и у вас появится кнопка вывести кэшбек. Сумму вывода надо вводить вручную (по умолчанию 100 грн.). После этого прдтверждаете вывод и получаете денежку на карту. Пока не накопите по какой либо карте 100 грн. кнопка будет неактивной. Выврдить можно только по каждой карте отдельно. Например нсли на одной карте есиь 50 и на другой 50 вывести не даст. Как-то так
Лучи поноса работникам Форварда! Меня при получении карт уверяли, что кэшбек падает на карту автоматически. Спасибо за подсказку, сделал так и вывел 1867 грн кэшбека. Хорошо хоть он не сгорает в конце квартала, как в ТАС.