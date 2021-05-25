Да, яжефоп )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 06:40
Додано: Сер 26 тра, 2021 08:15
Можливо це і не пов'язані речі. Хто зна, може Фарс таким методом хоче відстегнути тих, хто ще встиг подати заявку на другу дебітку. Тіпа - заказували? Отримайте! Але активувати ви її не зможете, так як "нє положєно двє дєбєтніє карти імєть !"
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зміни до програми лояльності «Кльована вигода»
Зміни до програми лояльності «Кльована вигода»
До Офіційних правила програми лояльності «Кльована вигода» внесені зміни, а саме, до визначення «Безготівкова операція», також додано новий МСС код до категорії «Подорожі».
Завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та насолоджуйтеся безліччу переваг.
Офіційні правила програми лояльності «Кльована вигода»
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