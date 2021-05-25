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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4802480348044805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 06:40

  1finanсier написав:Тобто картка вже у Вас на руках, а активувати її все одно не можете?

Да, яжефоп )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:15

  mustbe написав:
  1finanсier написав:Тобто картка вже у Вас на руках, а активувати її все одно не можете?

Да, яжефоп )

Можливо це і не пов'язані речі. Хто зна, може Фарс таким методом хоче відстегнути тих, хто ще встиг подати заявку на другу дебітку. Тіпа - заказували? Отримайте! Але активувати ви її не зможете, так як "нє положєно двє дєбєтніє карти імєть !"
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зміни до програми лояльності «Кльована вигода»

Зміни до програми лояльності «Кльована вигода»
До Офіційних правила програми лояльності «Кльована вигода» внесені зміни, а саме, до визначення «Безготівкова операція», також додано новий МСС код до категорії «Подорожі».
Завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та насолоджуйтеся безліччу переваг.

Офіційні правила програми лояльності «Кльована вигода»

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... na-vigoda/
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