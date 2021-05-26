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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:01
Квесторе_поверніться написав: Rainbow написав:
Порадив на свою голову товаришу дебетову КоКо, відкрив він її вчора, закинув гроші, активувати послугу нарахування % на залишок не може, просто відсутня кнопка активації %.
У когось вже була така (_!_)
Так кнопку то ніхто і не обіцяв...
Та да, там же не кнопка, а переключатель
А вообще возможность включения и отключения начисления процентов есть.
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ingtrans
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:20
Тут проценты на выходных не выплатят, чётко в понедельник ?
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demichh
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:26
Rainbow написав:
Порадив на свою голову товаришу дебетову КоКо, відкрив він її вчора, закинув гроші, активувати послугу нарахування % на залишок не може, просто відсутня кнопка активації %.
У когось вже була така (_!_)
Наверно, Форвард придумал "изящное решение" - карту выдать, но проценты по ней отключить. И клиент счастлив - карту получил таки, и Форвард - с каждого по 50 грн, управляющему Мерседес.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:27
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав: Rainbow написав:
Порадив на свою голову товаришу дебетову КоКо, відкрив він її вчора, закинув гроші, активувати послугу нарахування % на залишок не може, просто відсутня кнопка активації %.
У когось вже була така (_!_)
Так кнопку то ніхто і не обіцяв...
Та да, там же не кнопка, а переключатель
А вообще возможность включения и отключения начисления процентов есть.
Интересно, а кому и зачем может прийти в голову отключить проценты? То есть зачем вообще придуман этот переключатель?
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kluychkooleg
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:30
kluychkooleg написав:
Интересно, а кому и зачем может прийти в голову отключить проценты?
Як не плутаю, то моня попереджає, що цей додатковий дохід може вплинути на субсидію. Може воно так і є.
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chipmunk
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:30
demichh написав:
Тут проценты на выходных не выплатят, чётко в понедельник ?
Все зависит от того куда Вы получаете %% - если на карту - то увидите их в понедельник, а если на текущий счет (не тот что к карте а тот что отдельно во вкладке счета), то на них %% обычно падают в пятницу и оттуда их можно вывести на карту и дальше из банка.
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Flamingo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:37
Flamingo написав: demichh написав:
Тут проценты на выходных не выплатят, чётко в понедельник ?
Все зависит от того куда Вы получаете %% - если на карту - то увидите их в понедельник, а если на текущий счет (не тот что к карте а тот что отдельно во вкладке счета), то на них %% обычно падают в пятницу и оттуда их можно вывести на карту и дальше из банка.
Это вы имеете ввиду депозит и % по нему?
Т.к. с карты не вижу возможности перевести выплату % на текущий, сбер. счёт.
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lel
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:43
lel написав: Flamingo написав: demichh написав:
Тут проценты на выходных не выплатят, чётко в понедельник ?
Все зависит от того куда Вы получаете %% - если на карту - то увидите их в понедельник, а если на текущий счет (не тот что к карте а тот что отдельно во вкладке счета), то на них %% обычно падают в пятницу и оттуда их можно вывести на карту и дальше из банка.
Это вы имеете ввиду депозит и % по нему?
Т.к. с карты не вижу возможности перевести выплату % на текущий, сбер. счёт.
У меня первый мой гривневый депо тут открывался до того как открыли карту и мне открыли такой текущий счет под депо. И проценты приходили на него. И когда выплата попадала на выходные то они становились доступны там в пятницу и их можно было оттуда потянуть. Аналогично у меня есть сейчас депо в валюте - %% которые по сроку попадают на выходной - тоже доступны становятся в пятницу и ими можно пополнить депо (а больше с ними ничего нельзя сделать)
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Flamingo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:40
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав: Rainbow написав:
Порадив на свою голову товаришу дебетову КоКо, відкрив він її вчора, закинув гроші, активувати послугу нарахування % на залишок не може, просто відсутня кнопка активації %.
У когось вже була така (_!_)
Так кнопку то ніхто і не обіцяв...
Та да, там же не кнопка, а переключатель
А вообще возможность включения и отключения начисления процентов есть.
У мене цей перемикач теж є, а от у нового клієнта банку нема, я сам перевіряв, заходили як через додаток, так і через браузер.
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Rainbow
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