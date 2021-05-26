RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4803480448054806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Rainbow написав:Порадив на свою голову товаришу дебетову КоКо, відкрив він її вчора, закинув гроші, активувати послугу нарахування % на залишок не може, просто відсутня кнопка активації %.
У когось вже була така (_!_) :?:

Так кнопку то ніхто і не обіцяв... :(

Та да, там же не кнопка, а переключатель :) А вообще возможность включения и отключения начисления процентов есть.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 31.07.19
Подякував: 74 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:20

Тут проценты на выходных не выплатят, чётко в понедельник ?
demichh
 
Повідомлень: 2497
З нами з: 09.12.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:26

  Rainbow написав:Порадив на свою голову товаришу дебетову КоКо, відкрив він її вчора, закинув гроші, активувати послугу нарахування % на залишок не може, просто відсутня кнопка активації %.
У когось вже була така (_!_) :?:


Наверно, Форвард придумал "изящное решение" - карту выдать, но проценты по ней отключить. И клиент счастлив - карту получил таки, и Форвард - с каждого по 50 грн, управляющему Мерседес.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 884
З нами з: 30.12.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:27

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Rainbow написав:Порадив на свою голову товаришу дебетову КоКо, відкрив він її вчора, закинув гроші, активувати послугу нарахування % на залишок не може, просто відсутня кнопка активації %.
У когось вже була така (_!_) :?:

Так кнопку то ніхто і не обіцяв... :(

Та да, там же не кнопка, а переключатель :) А вообще возможность включения и отключения начисления процентов есть.


Интересно, а кому и зачем может прийти в голову отключить проценты? То есть зачем вообще придуман этот переключатель?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 884
З нами з: 30.12.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kluychkooleg написав:Интересно, а кому и зачем может прийти в голову отключить проценты?

Як не плутаю, то моня попереджає, що цей додатковий дохід може вплинути на субсидію. Може воно так і є.
chipmunk
 
Повідомлень: 8690
З нами з: 15.04.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:30

  demichh написав:Тут проценты на выходных не выплатят, чётко в понедельник ?

Все зависит от того куда Вы получаете %% - если на карту - то увидите их в понедельник, а если на текущий счет (не тот что к карте а тот что отдельно во вкладке счета), то на них %% обычно падают в пятницу и оттуда их можно вывести на карту и дальше из банка.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6280
З нами з: 20.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:
  demichh написав:Тут проценты на выходных не выплатят, чётко в понедельник ?

Все зависит от того куда Вы получаете %% - если на карту - то увидите их в понедельник, а если на текущий счет (не тот что к карте а тот что отдельно во вкладке счета), то на них %% обычно падают в пятницу и оттуда их можно вывести на карту и дальше из банка.
Это вы имеете ввиду депозит и % по нему?
Т.к. с карты не вижу возможности перевести выплату % на текущий, сбер. счёт.
lel
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:43

  lel написав:
Flamingo написав:
  demichh написав:Тут проценты на выходных не выплатят, чётко в понедельник ?

Все зависит от того куда Вы получаете %% - если на карту - то увидите их в понедельник, а если на текущий счет (не тот что к карте а тот что отдельно во вкладке счета), то на них %% обычно падают в пятницу и оттуда их можно вывести на карту и дальше из банка.
Это вы имеете ввиду депозит и % по нему?
Т.к. с карты не вижу возможности перевести выплату % на текущий, сбер. счёт.

У меня первый мой гривневый депо тут открывался до того как открыли карту и мне открыли такой текущий счет под депо. И проценты приходили на него. И когда выплата попадала на выходные то они становились доступны там в пятницу и их можно было оттуда потянуть. Аналогично у меня есть сейчас депо в валюте - %% которые по сроку попадают на выходной - тоже доступны становятся в пятницу и ими можно пополнить депо (а больше с ними ничего нельзя сделать)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6280
З нами з: 20.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:40

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Rainbow написав:Порадив на свою голову товаришу дебетову КоКо, відкрив він її вчора, закинув гроші, активувати послугу нарахування % на залишок не може, просто відсутня кнопка активації %.
У когось вже була така (_!_) :?:

Так кнопку то ніхто і не обіцяв... :(

Та да, там же не кнопка, а переключатель :) А вообще возможность включения и отключения начисления процентов есть.

У мене цей перемикач теж є, а от у нового клієнта банку нема, я сам перевіряв, заходили як через додаток, так і через браузер.
Rainbow
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4803480448054806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: begemoto, ingtrans і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9497, 9498, 9499
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94989 11567211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 21:44
Прораб
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7932 1784013
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 19:48
Bosstone
А-Банк 1 ... 1904, 1905, 1906
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19056 2787120
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 18:57
FairyPrince

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32642)
26.05.2021 22:59
Релокація (22)
26.05.2021 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.