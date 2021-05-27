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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4805480648074808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:19

kluychkooleg
Закройте все карты и забудьте про Форвард. Больно просто смотреть,как вы из-за 3 копеек бегаете.
THB
 
Повідомлень: 747
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:11

  THB написав:kluychkooleg
Закройте все карты и забудьте про Форвард. Больно просто смотреть,как вы из-за 3 копеек бегаете.


Попытка троллинга... но нет. Я ни разу специально в отделение не ехал. А пока Форвард удобен мне, как хранилище гривни для оперативной переброски в другие банки для покупки валюты онлайн, буду пользоваться его картами. Но только в пределах фонда. Стремный банк.
А что это вы так болезненно упреки в нищебродстве на свой счет приняли? На воре и шапка?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 886
З нами з: 30.12.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:20

Для тих, хто очікував підтвердження квартальних виплат по бонусній програмі продуктів +++
сьогодні зайшла перша сума, згідно дати в СМС від банку, на рахунок "Поточний рахунок +++"

із виписки:

Дата
27/5/2021
Опис
операції
Виплата
винагороди
згідно реєстра
TAStretch_rp_202
10527.csv від
27.05.2021,
НДФЛ та ВС
утримано.
greenozon
 
Повідомлень: 11384
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 882 раз.
 
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  #<1 ... 4805480648074808
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