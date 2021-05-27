kluychkooleg
Закройте все карты и забудьте про Форвард. Больно просто смотреть,как вы из-за 3 копеек бегаете.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 18:19
kluychkooleg
Закройте все карты и забудьте про Форвард. Больно просто смотреть,как вы из-за 3 копеек бегаете.
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:11
Попытка троллинга... но нет. Я ни разу специально в отделение не ехал. А пока Форвард удобен мне, как хранилище гривни для оперативной переброски в другие банки для покупки валюты онлайн, буду пользоваться его картами. Но только в пределах фонда. Стремный банк.
А что это вы так болезненно упреки в нищебродстве на свой счет приняли? На воре и шапка?
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:20
Для тих, хто очікував підтвердження квартальних виплат по бонусній програмі продуктів +++
сьогодні зайшла перша сума, згідно дати в СМС від банку, на рахунок "Поточний рахунок +++"
із виписки:
Дата
27/5/2021
Опис
операції
Виплата
винагороди
згідно реєстра
TAStretch_rp_202
10527.csv від
27.05.2021,
НДФЛ та ВС
утримано.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:52
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:25
По суммам все сходится? У меня первая выплата только в июле ожидается.
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