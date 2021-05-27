duvr100 написав:Вопрос. Недавно оформила дебетку Форварда, занинула на нее деньги, и те, что решила подердать до конца месяца, которые предназначались для оплаты по кредиткам др.банков... Сейчас попробовала скинуть мелкую сумму с дебетки Форварда на Укрсиб, чтоб с него потом проплатить мобилку... И что Вы думаете? Платеж висит.. Как быстрее с форвардовской карты сбрасывать на другие? В это первый раз делала оплату просто по номеру Сибовской карты? Потому как и с деньгами для пополнения др.кредиток вообще опа получается, мне то их надо закрыть до конца месяца.... Спасибо всем заранее и + в карму_) П.С Что сейчас есть акцмонного по оплате коммуналя, потому как Сиба вроде бы уже отмахалась, а ПУмб и того раньше(((
У скунса бывает особенно в пятницу и в конце месяца что толкалка зависает. Тяните приложениями тех банков чьи карты надо пополнять. Бывает что их скунс выпускает в то время как собственная толкалка не работает. Но бывает большой затык и не работает ничего - просто не приходят смс с отп. Ну а чтто касается коммуналя - не понял а чем вас 5 % грязными от пумбы не устраивают. Имхо лучшее предложение на рынке на сегодня
duvr100 написав:Вопрос. Недавно оформила дебетку Форварда, занинула на нее деньги, и те, что решила подердать до конца месяца, которые предназначались для оплаты по кредиткам др.банков... Сейчас попробовала скинуть мелкую сумму с дебетки Форварда на Укрсиб, чтоб с него потом проплатить мобилку... И что Вы думаете? Платеж висит.. Как быстрее с форвардовской карты сбрасывать на другие? В это первый раз делала оплату просто по номеру Сибовской карты? Потому как и с деньгами для пополнения др.кредиток вообще опа получается, мне то их надо закрыть до конца месяца.... Спасибо всем заранее и + в карму_) П.С Что сейчас есть акцмонного по оплате коммуналя, потому как Сиба вроде бы уже отмахалась, а ПУмб и того раньше(((
Была похожая ситуация. Попробуйте на Моню отправить(если есть данная карта конечно) и уже оттуда пулять
Flamingo У меня на ПУМБе выбрана категория зоотовары в этом месяце. Через их приложение пробовала раньше оплатить, но там нет нескольких предприятий коммунальных и именно коммуналка на ОСББ тоже отсутствует... Они ж если по рекизитам, то не окешбечат...
duvr100 написав:Вопрос. Недавно оформила дебетку Форварда, занинула на нее деньги, и те, что решила подердать до конца месяца, которые предназначались для оплаты по кредиткам др.банков... Сейчас попробовала скинуть мелкую сумму с дебетки Форварда на Укрсиб, чтоб с него потом проплатить мобилку... И что Вы думаете? Платеж висит.. Как быстрее с форвардовской карты сбрасывать на другие? В это первый раз делала оплату просто по номеру Сибовской карты? Потому как и с деньгами для пополнения др.кредиток вообще опа получается, мне то их надо закрыть до конца месяца.... Спасибо всем заранее и + в карму_) П.С Что сейчас есть акцмонного по оплате коммуналя, потому как Сиба вроде бы уже отмахалась, а ПУмб и того раньше(((
СЭП уйдет и дойдет в течение пары часов, на карту - мгновенно, ЕСЛИ ушло мгноенно, если не ушло в теч 30 сек - не ушло вообще
duvr100 написав:Flamingo У меня на ПУМБе выбрана категория зоотовары в этом месяце. Через их приложение пробовала раньше оплатить, но там нет нескольких предприятий коммунальных и именно коммуналка на ОСББ тоже отсутствует... Они ж если по рекизитам, то не окешбечат...
Тогда посмотрите в сторону изипея - там вам открывается виртуальная карта пополнять которую можно бесплатно с других карт, но при оплате нею коммуналя начисляют 3 % кэшбека (на самом деле они каждый месяц определяют категории по которым платится кэшбек, но коммуналь присутствует по сути всегда). Правда этот кэшбек можно потратить только на оплату тут же - внутри сервиса.