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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4806480748084809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:53

  duvr100 написав:Вопрос.
Недавно оформила дебетку Форварда, занинула на нее деньги, и те, что решила подердать до конца месяца, которые предназначались для оплаты по кредиткам др.банков... Сейчас попробовала скинуть мелкую сумму с дебетки Форварда на Укрсиб, чтоб с него потом проплатить мобилку... И что Вы думаете? Платеж висит..
Как быстрее с форвардовской карты сбрасывать на другие? В это первый раз делала оплату просто по номеру Сибовской карты?
Потому как и с деньгами для пополнения др.кредиток вообще опа получается, мне то их надо закрыть до конца месяца....
Спасибо всем заранее и + в карму_) :oops:
П.С Что сейчас есть акцмонного по оплате коммуналя, потому как Сиба вроде бы уже отмахалась, а ПУмб и того раньше(((

У скунса бывает особенно в пятницу и в конце месяца что толкалка зависает. Тяните приложениями тех банков чьи карты надо пополнять. Бывает что их скунс выпускает в то время как собственная толкалка не работает. Но бывает большой затык и не работает ничего - просто не приходят смс с отп.
Ну а чтто касается коммуналя - не понял а чем вас 5 % грязными от пумбы не устраивают. Имхо лучшее предложение на рынке на сегодня
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:53

  duvr100 написав:Вопрос.
Недавно оформила дебетку Форварда, занинула на нее деньги, и те, что решила подердать до конца месяца, которые предназначались для оплаты по кредиткам др.банков... Сейчас попробовала скинуть мелкую сумму с дебетки Форварда на Укрсиб, чтоб с него потом проплатить мобилку... И что Вы думаете? Платеж висит..
Как быстрее с форвардовской карты сбрасывать на другие? В это первый раз делала оплату просто по номеру Сибовской карты?
Потому как и с деньгами для пополнения др.кредиток вообще опа получается, мне то их надо закрыть до конца месяца....
Спасибо всем заранее и + в карму_) :oops:
П.С Что сейчас есть акцмонного по оплате коммуналя, потому как Сиба вроде бы уже отмахалась, а ПУмб и того раньше(((

Была похожая ситуация. Попробуйте на Моню отправить(если есть данная карта конечно) и уже оттуда пулять
slktym007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:03

Flamingo У меня на ПУМБе выбрана категория зоотовары в этом месяце.
Через их приложение пробовала раньше оплатить, но там нет нескольких предприятий коммунальных и именно коммуналка на ОСББ тоже отсутствует... Они ж если по рекизитам, то не окешбечат...
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:13

  duvr100 написав:Вопрос.
Недавно оформила дебетку Форварда, занинула на нее деньги, и те, что решила подердать до конца месяца, которые предназначались для оплаты по кредиткам др.банков... Сейчас попробовала скинуть мелкую сумму с дебетки Форварда на Укрсиб, чтоб с него потом проплатить мобилку... И что Вы думаете? Платеж висит..
Как быстрее с форвардовской карты сбрасывать на другие? В это первый раз делала оплату просто по номеру Сибовской карты?
Потому как и с деньгами для пополнения др.кредиток вообще опа получается, мне то их надо закрыть до конца месяца....
Спасибо всем заранее и + в карму_) :oops:
П.С Что сейчас есть акцмонного по оплате коммуналя, потому как Сиба вроде бы уже отмахалась, а ПУмб и того раньше(((


СЭП уйдет и дойдет в течение пары часов, на карту - мгновенно, ЕСЛИ ушло мгноенно, если не ушло в теч 30 сек - не ушло вообще

СЭП лучше до 18 а то и до 17ти
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:41

  duvr100 написав:Flamingo У меня на ПУМБе выбрана категория зоотовары в этом месяце.
Через их приложение пробовала раньше оплатить, но там нет нескольких предприятий коммунальных и именно коммуналка на ОСББ тоже отсутствует... Они ж если по рекизитам, то не окешбечат...

Тогда посмотрите в сторону изипея - там вам открывается виртуальная карта пополнять которую можно бесплатно с других карт, но при оплате нею коммуналя начисляют 3 % кэшбека (на самом деле они каждый месяц определяют категории по которым платится кэшбек, но коммуналь присутствует по сути всегда). Правда этот кэшбек можно потратить только на оплату тут же - внутри сервиса.
Flamingo
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  #<1 ... 4806480748084809
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