duvr100 написав:

Вопрос.Недавно оформила дебетку Форварда, занинула на нее деньги, и те, что решила подердать до конца месяца, которые предназначались для оплаты по кредиткам др.банков... Сейчас попробовала скинуть мелкую сумму с дебетки Форварда на Укрсиб, чтоб с него потом проплатить мобилку... И что Вы думаете? Платеж висит..Как быстрее с форвардовской карты сбрасывать на другие? В это первый раз делала оплату просто по номеру Сибовской карты?Потому как и с деньгами для пополнения др.кредиток вообще опа получается, мне то их надо закрыть до конца месяца....Спасибо всем заранее и + в карму_)П.С Что сейчас есть акцмонного по оплате коммуналя, потому как Сиба вроде бы уже отмахалась, а ПУмб и того раньше(((