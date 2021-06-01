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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 11:39
Квесторе_поверніться написав:
Через півдня після видачі нової картки в Вебверсії все ок
Это было актуально для легальных карт.
А для нынешних нелегальных - надо проявить недюжинную настойчивость для активации.
Я уже неделю не могу активировать пластик, борюсь
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mustbe
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Додано: Вів 01 чер, 2021 11:44
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
Через півдня після видачі нової картки в Вебверсії все ок
Это было актуально для легальных карт.
А для нынешних нелегальных - надо проявить недюжинную настойчивость для активации.
Я уже неделю не могу активировать пластик, борюсь
А як боретесь ? Що кажете, що Вам кажуть? Бо відчуваю, що і мені доведеться боротися )
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1finanсier
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Додано: Вів 01 чер, 2021 12:00
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
Через півдня після видачі нової картки в Вебверсії все ок
Это было актуально для легальных карт.
А для нынешних нелегальных - надо проявить недюжинную настойчивость для активации.
Я уже неделю не могу активировать пластик, борюсь
ПроОцент (15) нараховують як ся має бути?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:25
1finanсier написав:
Отримав таки сьогодні дебетку іменну. Але при активації через додаток вибиває помилку. Хто як і коли активував? Поділіться досвідом. Бо буде прикро - залишився один крок, який можна не пройти (
Дзвоніть 0800301003 і не мучтеся.
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unicdima
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Додано: Вів 01 чер, 2021 18:23
0800300880 тоже вариант
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korzviktor20
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:39
korzviktor20, неее, отот куруче
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Amethyst
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:58
Народ
подскажите пож. в категорию "мебель и строительство" эпицентр попадет?
Спасибо
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хуторянка
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:59
хуторянка написав:
Народ
подскажите пож. в категорию "мебель и строительство" эпицентр попадет?
Спасибо
Да
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velvet
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:51
При получении вчера пенсионной через 15 минут при попытке активации в мобильном приложении выдало ошибку, через час активация прошла. Все ходит туда и обратно.
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Citizen_D
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Додано: Сер 02 чер, 2021 03:18
Citizen_D написав:
При получении вчера пенсионной через 15 минут при попытке активации в мобильном приложении выдало ошибку, через час активация прошла. Все ходит туда и обратно.
и?
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Investor_K
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