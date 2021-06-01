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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4816481748184819>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 11:39

  Квесторе_поверніться написав:Через півдня після видачі нової картки в Вебверсії все ок

Это было актуально для легальных карт.
А для нынешних нелегальных - надо проявить недюжинную настойчивость для активации.
Я уже неделю не могу активировать пластик, борюсь
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 11:44

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через півдня після видачі нової картки в Вебверсії все ок

Это было актуально для легальных карт.
А для нынешних нелегальных - надо проявить недюжинную настойчивость для активации.
Я уже неделю не могу активировать пластик, борюсь

А як боретесь ? Що кажете, що Вам кажуть? Бо відчуваю, що і мені доведеться боротися )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:00

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через півдня після видачі нової картки в Вебверсії все ок

Это было актуально для легальных карт.
А для нынешних нелегальных - надо проявить недюжинную настойчивость для активации.
Я уже неделю не могу активировать пластик, борюсь

ПроОцент (15) нараховують як ся має бути?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:25

  1finanсier написав:Отримав таки сьогодні дебетку іменну. Але при активації через додаток вибиває помилку. Хто як і коли активував? Поділіться досвідом. Бо буде прикро - залишився один крок, який можна не пройти (

Дзвоніть 0800301003 і не мучтеся.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:23

0800300880 тоже вариант
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:39

korzviktor20, неее, отот куруче
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:58

КЭШБЭК

Народ
подскажите пож. в категорию "мебель и строительство" эпицентр попадет?
Спасибо
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:59

  хуторянка написав:Народ
подскажите пож. в категорию "мебель и строительство" эпицентр попадет?
Спасибо

Да
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

При получении вчера пенсионной через 15 минут при попытке активации в мобильном приложении выдало ошибку, через час активация прошла. Все ходит туда и обратно.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 03:18

  Citizen_D написав:При получении вчера пенсионной через 15 минут при попытке активации в мобильном приложении выдало ошибку, через час активация прошла. Все ходит туда и обратно.
и?
Investor_K
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