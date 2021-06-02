Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам
Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам
Шановні клієнти, повідомляємо вам, що з 01 липня 2021 року будуть внесені зміни до тарифів за рахунок по кредитним картковим продуктам КОКО КАРД, а саме: додано нові тарифи до «Плати за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з рахунку, що здійснюється Банком на підставі електронних розпоряджень (МБ Forward Online)» та «Плати за видачу готівкових грошових коштів у банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном».
Детальний перелік карткових продуктів та розмір тарифів
unknownurl написав:Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам
Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам
Шановні клієнти, повідомляємо вам, що з 01 липня 2021 року будуть внесені зміни до тарифів за рахунок по кредитним картковим продуктам КОКО КАРД, а саме: додано нові тарифи до «Плати за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з рахунку, що здійснюється Банком на підставі електронних розпоряджень (МБ Forward Online)» та «Плати за видачу готівкових грошових коштів у банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном».
Детальний перелік карткових продуктів та розмір тарифів
З 20.06.2021 р. вводяться зміни до Тарифів по картковим продуктам KOKO КАРД (Кредитна картка): переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку: - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками) - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн. Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном : - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн.
З 20.06.2021 р. вводяться зміни до Тарифів по картковим продуктам KOKO КАРД (Кредитна картка): переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку: - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками) - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн. Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном : - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн.