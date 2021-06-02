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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4818481948204821>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:54

unlock
Спасибо, у меня была одна карта, почитала форум, взяла вторую - и поэтому нашла себе проблему на пустом месте ).
Выбрала карту, получила :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:20

  Amethyst написав:korzviktor20, неее, отот куруче

шариш )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам

Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам

Шановні клієнти, повідомляємо вам, що з 01 липня 2021 року будуть внесені зміни до тарифів за рахунок по кредитним картковим продуктам КОКО КАРД, а саме: додано нові тарифи до «Плати за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з рахунку, що здійснюється Банком на підставі електронних розпоряджень (МБ Forward Online)» та «Плати за видачу готівкових грошових коштів у банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном».

Детальний перелік карткових продуктів та розмір тарифів

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:44

Forward Bank

В Багдаде всё спокойно?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:01

  unknownurl написав:Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам

Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам

Шановні клієнти, повідомляємо вам, що з 01 липня 2021 року будуть внесені зміни до тарифів за рахунок по кредитним картковим продуктам КОКО КАРД, а саме: додано нові тарифи до «Плати за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з рахунку, що здійснюється Банком на підставі електронних розпоряджень (МБ Forward Online)» та «Плати за видачу готівкових грошових коштів у банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном».

Детальний перелік карткових продуктів та розмір тарифів

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/


І посилання на сайті на інший файл (стосовно змін по іншим продуктам). Хтось вже взнав що чекає на кредитні КоКо кард в липні? :?:
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:18

  lubopytnaya написав:В Багдаде всё спокойно?

думаете, проблемы у банчика? имхо обычный маркетинг и стрижка где можно, но, конечно, если комис будет даже на внутренние переводы - это резко изменит смысл использования карты под "на остаток"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  miltador написав:Хтось вже взнав що чекає на кредитні КоКо кард в липні?

Будуть комісувати рух налу і безналу по кредитках...а то клієнт розпоясався.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:23

  lubopytnaya написав:В Багдаде всё спокойно?

Не буду страшити але ...не розслаблятись.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:09

miltador
Поддержка ответила:
З 20.06.2021 р. вводяться зміни до Тарифів по картковим продуктам KOKO КАРД (Кредитна картка):
переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку:
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками)
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном :
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:26

  unknownurl написав:miltador
Поддержка ответила:
З 20.06.2021 р. вводяться зміни до Тарифів по картковим продуктам KOKO КАРД (Кредитна картка):
переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку:
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками)
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном :
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.

А з 1 липня ще вдарять комісіями?
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