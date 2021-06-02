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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:35
1finanсier написав:
Отримав таки сьогодні дебетку іменну. Але при активації через додаток вибиває помилку. Хто як і коли активував? Поділіться досвідом. Бо буде прикро - залишився один крок, який можна не пройти (
Если на руках подписанный договор, то ничего страшного, накрайняк перевыпустят бесплатно.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 21:25
unknownurl написав:miltador
Поддержка ответила:
З 20.06.2021 р. вводяться зміни до Тарифів по картковим продуктам KOKO КАРД (Кредитна картка):
переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку:
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками)
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном :
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, станет одна из многих, уйдет на полку...
Еще остается кешбек, но он тоже снижается, печально все это...
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