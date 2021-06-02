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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4818481948204821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:35

  1finanсier написав:Отримав таки сьогодні дебетку іменну. Але при активації через додаток вибиває помилку. Хто як і коли активував? Поділіться досвідом. Бо буде прикро - залишився один крок, який можна не пройти (

Если на руках подписанный договор, то ничего страшного, накрайняк перевыпустят бесплатно.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:25

  unknownurl написав:miltador
Поддержка ответила:
З 20.06.2021 р. вводяться зміни до Тарифів по картковим продуктам KOKO КАРД (Кредитна картка):
переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку:
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками)
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.
Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном :
- власні кошти - не тарифікується
- кредитні кошти - 4% + 5 грн.


Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, станет одна из многих, уйдет на полку...
Еще остается кешбек, но он тоже снижается, печально все это...
Valeriy237
 
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