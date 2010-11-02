1finanсier написав:Отримав таки сьогодні дебетку іменну. Але при активації через додаток вибиває помилку. Хто як і коли активував? Поділіться досвідом. Бо буде прикро - залишився один крок, який можна не пройти (
Если на руках подписанный договор, то ничего страшного, накрайняк перевыпустят бесплатно.
З 20.06.2021 р. вводяться зміни до Тарифів по картковим продуктам KOKO КАРД (Кредитна картка): переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку: - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками) - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн. Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном : - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн.
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, станет одна из многих, уйдет на полку... Еще остается кешбек, но он тоже снижается, печально все это...
З 20.06.2021 р. вводяться зміни до Тарифів по картковим продуктам KOKO КАРД (Кредитна картка): переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку: - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками) - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн. Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном : - власні кошти - не тарифікується - кредитні кошти - 4% + 5 грн.
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Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, станет одна из многих, уйдет на полку... Еще остается кешбек, но он тоже снижается, печально все это...[/quote]
А вот ПУМБ с этого месяца вввел акцию на перевод кредитных средств без комисий до сентября