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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4820482148224823>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:04

  Кочевник написав:Карта EasyPay перетворилася на кусок непотрібного пластику. Всі послуги тепер з неї на сайті Easypay йдуть з комісією :( Окрім безкоштовних для всіх інших карт також.

не бачу проблеми, особливо для оплати послуг. Теж довго не наважувався її замінити на куку, але нещодавно замінив і не жалкую.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:06

  Valeriy237 написав:Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, станет одна из многих, уйдет на полку...

я і не знав, що це її головна перевага)
абсолютно не відчую змін.
Ромасик
 
Повідомлень: 2060
З нами з: 30.03.15
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:10

  Ромасик написав:
  Valeriy237 написав:Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, станет одна из многих, уйдет на полку...

я і не знав, що це її головна перевага)
абсолютно не відчую змін.

То, что вы не пользовались её преимуществами - это не значит, что их не было.
Жаль, прекрасная была карта.
Придётся открывать коко-кредитку
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:18

mustbe, так комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:21

  Ромасик написав:комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?

Комисы вводят по изи-кредитке. О ней я и говорю
mustbe
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Повідомлень: 5531
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 586 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:32

  mustbe написав:
  Ромасик написав:комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?

Комисы вводят по изи-кредитке. О ней я и говорю

цитата Валерия о куку.
Изю немного пользовал при крайней необходимости, но не наглел.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:34

  emeta написав:Звонили из банка только что, предлагали повышенный % на открытие депо в отделении
какие то акционные +4,8 % к стандартной ставке
Что за условия так и не понял


условия по словам call-центра здесь https://www.forward-bank.com/potochni-rakhunki/
У них эта ссылка успешно открывается, у меня - нет
citramon
 
Повідомлень: 534
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:44

  citramon написав:
  emeta написав:Звонили из банка только что, предлагали повышенный % на открытие депо в отделении
какие то акционные +4,8 % к стандартной ставке
Что за условия так и не понял


условия по словам call-центра здесь https://www.forward-bank.com/potochni-rakhunki/
У них эта ссылка успешно открывается, у меня - нет

давно действует, обсуждали, ищите.
Ромасик
 
Повідомлень: 2060
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:02

  citramon написав:
  emeta написав:Звонили из банка только что, предлагали повышенный % на открытие депо в отделении
какие то акционные +4,8 % к стандартной ставке
Что за условия так и не понял


условия по словам call-центра здесь https://www.forward-bank.com/potochni-rakhunki/
У них эта ссылка успешно открывается, у меня - нет

Сыль урезана,тут ещё должно быть дописано "ощадный рахунок". p.s.нормальную разместить не могу т.к. пишу с телевизора.😷
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:25

  mustbe написав:
  Ромасик написав:комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?

Комисы вводят по изи-кредитке. О ней я и говорю


Комиссии вводятся именно по кредитним картковим продуктам КОКО КАРД
https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _cards.pdf

Пока единственное, что непонятно когда, по объявлению на сайте с 01 июля 2021г., а поддержка говорит что с 20 июня 2021г.
Valeriy237
 
Повідомлень: 94
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Ромасик

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