|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:04
Кочевник написав:
Карта EasyPay перетворилася на кусок непотрібного пластику. Всі послуги тепер з неї на сайті Easypay йдуть з комісією
Окрім безкоштовних для всіх інших карт також.
не бачу проблеми, особливо для оплати послуг. Теж довго не наважувався її замінити на куку, але нещодавно замінив і не жалкую.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2060
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:06
Valeriy237 написав:
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, станет одна из многих, уйдет на полку...
я і не знав, що це її головна перевага)
абсолютно не відчую змін.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2060
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:10
Ромасик написав: Valeriy237 написав:
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, станет одна из многих, уйдет на полку...
я і не знав, що це її головна перевага)
абсолютно не відчую змін.
То, что вы не пользовались её преимуществами - это не значит, что их не было.
Жаль, прекрасная была карта.
Придётся открывать коко-кредитку
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5531
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 586 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:18
mustbe, так комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2060
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:21
Ромасик написав:
комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?
Комисы вводят по изи-кредитке. О ней я и говорю
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5531
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 586 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:32
mustbe написав: Ромасик написав:
комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?
Комисы вводят по изи-кредитке. О ней я и говорю
цитата Валерия о куку.
Изю немного пользовал при крайней необходимости, но не наглел.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2060
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:34
emeta написав:
Звонили из банка только что, предлагали повышенный % на открытие депо в отделении
какие то акционные +4,8 % к стандартной ставке
Что за условия так и не понял
условия по словам call-центра здесь https://www.forward-bank.com/potochni-rakhunki/
У них эта ссылка успешно открывается, у меня - нет
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:44
citramon написав: emeta написав:
Звонили из банка только что, предлагали повышенный % на открытие депо в отделении
какие то акционные +4,8 % к стандартной ставке
Что за условия так и не понял
условия по словам call-центра здесь https://www.forward-bank.com/potochni-rakhunki/
У них эта ссылка успешно открывается, у меня - нет
давно действует, обсуждали, ищите.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2060
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:02
citramon написав: emeta написав:
Звонили из банка только что, предлагали повышенный % на открытие депо в отделении
какие то акционные +4,8 % к стандартной ставке
Что за условия так и не понял
условия по словам call-центра здесь https://www.forward-bank.com/potochni-rakhunki/
У них эта ссылка успешно открывается, у меня - нет
Сыль урезана,тут ещё должно быть дописано "ощадный рахунок". p.s.нормальную разместить не могу т.к. пишу с телевизора.😷
-
Митяйка
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 14.09.19
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:25
mustbe написав: Ромасик написав:
комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?
Комисы вводят по изи-кредитке. О ней я и говорю
Комиссии вводятся именно по кредитним картковим продуктам КОКО КАРД https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _cards.pdf
Пока единственное, что непонятно когда, по объявлению на сайте с 01 июля 2021г., а поддержка говорит что с 20 июня 2021г.
-
Valeriy237
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 21.03.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1338
|363871
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19481
|2798985
|
Чет 03 чер, 2021 14:54
cohan
|
|7988
|1797038
|
|