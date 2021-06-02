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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4820482148224823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:31

  Valeriy237 написав:Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:33

  Valeriy237 написав:
  mustbe написав:
  Ромасик написав:комиссии вводят по куку. Или вы о какой карте?

Комисы вводят по изи-кредитке. О ней я и говорю


Комиссии вводятся именно по кредитним картковим продуктам КОКО КАРД
https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _cards.pdf

Пока единственное, что непонятно когда, по объявлению на сайте с 01 июля 2021г., а поддержка говорит что с 20 июня 2021г.

І тут https://www.forward-bank.com/cards/koko ... k_card.pdf
щомісячно із стариків ще хочуть дерти 2%. :(
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:34

  mustbe написав:
  Valeriy237 написав:Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю

Ще зараз можете спробувати.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:36

  Квесторе_поверніться написав:І тут https://www.forward-bank.com/cards/koko ... k_card.pdf
щомісячно із стариків ще хочуть дерти 2%. :(

Это - фигня.
Повысили комисы, которые нормальные люди ваще не платят. Плевать.

А вот то, что изи-кредитку отлучили от изи - это прискорбно
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:38

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:
  Valeriy237 написав:Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю

Ще зараз можете спробувати.

Не могу, нет коко-кредитки
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Не могу, нет коко-кредитки

Закривайте Ізю, відкривайте КоКо.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:42

  mustbe написав:
  Valeriy237 написав:Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю

Там не было комиса за съем, но сумма была вне грейса и на нее капал прОцент со дня возникновения. А теперь еще и будут брать комис за сьем. Но для "хрюшек обыкновенных" по сути ничего не поменялось - мы в том болоте не "бабрались" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:47

  Flamingo написав:
  mustbe написав:
  Valeriy237 написав:Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю

Там не было комиса за съем, но сумма была вне грейса и на нее капал прОцент со дня возникновения. А теперь еще и будут брать комис за сьем. Но для "хрюшек обыкновенных" по сути ничего не поменялось - мы в том болоте не "бабрались" ;)

А, тогда понятно.
Тупой обнос был недешёвым, а стал дорогим. Пофиг
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:49

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Не могу, нет коко-кредитки

Закривайте Ізю, відкривайте КоКо.

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mustbe
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