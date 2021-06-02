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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:31
Valeriy237 написав:
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:33
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:34
mustbe написав: Valeriy237 написав:
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
Ще зараз можете спробувати.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:36
Это - фигня.
Повысили комисы, которые нормальные люди ваще не платят. Плевать.
А вот то, что изи-кредитку отлучили от изи - это прискорбно
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mustbe
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:38
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав: Valeriy237 написав:
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
Ще зараз можете спробувати.
Не могу, нет коко-кредитки
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mustbe
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:40
mustbe написав:
Не могу, нет коко-кредитки
Закривайте Ізю, відкривайте КоКо.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:42
mustbe написав: Valeriy237 написав:
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
Там не было комиса за съем, но сумма была вне грейса и на нее капал прОцент со дня возникновения. А теперь еще и будут брать комис за сьем. Но для "хрюшек обыкновенных" по сути ничего не поменялось - мы в том болоте не "бабрались"
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:47
Flamingo написав: mustbe написав: Valeriy237 написав:
Если действительно введут комиссии за перевод и снятие кредитных средств, то карта потеряет одно из ГЛАВНЫХ СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
Там не было комиса за съем, но сумма была вне грейса и на нее капал прОцент со дня возникновения. А теперь еще и будут брать комис за сьем. Но для "хрюшек обыкновенных" по сути ничего не поменялось - мы в том болоте не "бабрались"
А, тогда понятно.
Тупой обнос был недешёвым, а стал дорогим. Пофиг
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