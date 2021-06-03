|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 16:41
Amethyst написав:
ну даа, снятие без комиса, но и без грейса, т.е. под 48% годовых
Спасибо, без меня )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5532
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 586 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:13
Amethyst написав: mustbe написав:
Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
ну даа, снятие без комиса, но и без грейса, т.е. под 48% годовых
а вдруг как ПУМБ сделают
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:54
cohan написав: Amethyst написав: mustbe написав:
Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
ну даа, снятие без комиса, но и без грейса, т.е. под 48% годовых
а вдруг как ПУМБ сделают
Ну да, дождешься от них, если ПУМБ улучшает условия, проводит акции для клиентов, то Форвард Банк, наоборот значительно ухудшает условия по кредитным картам.
-
Valeriy237
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 21.03.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:52
Valeriy237
Вы реально снимали кредитные с Коко под 48% годовых?
И теперь грустите, что введен доп. комис в 4%?
Оглянитесь вокруг, и сейчас есть предложения получше.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4707
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:19
guntherhouse777 написав:
Valeriy237
Вы реально снимали кредитные с Коко под 48% годовых?
И теперь грустите, что введен доп. комис в 4%?
Оглянитесь вокруг, и сейчас есть предложения получше.
Да, я время от времени, использую кредитные средства КокоКард под 0,13333% в день, 4% в месяц, 48% годовых, при условии бесплатного перевода кредитных средств и без комиссий, очень удобно.
А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?
-
Valeriy237
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 21.03.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:28
Valeriy237 написав:
А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?
26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 307
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:30
Amethyst написав: Valeriy237 написав:
А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?
26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи
у редкеша вроде 24 даже, главное страхивку вовремя отключить
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:53
Amethyst написав: Valeriy237 написав:
А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?
26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи
Эко изредка пользуюсь. Там вроде нет комиссии даже за границей. Само собой, когда в ультры был лимит 10К, Эко помогал его обойти. Так, чисто метод для обналички. Не благодарите
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2061
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:05
Не совсем по теме , но спрошу: где-то можно Волю-кабель оплатить без комиссии?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7993
|1797419
|
|
|19072
|2796781
|
|
|1340
|364048
|
|