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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4822482348244825>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:41

  Amethyst написав:ну даа, снятие без комиса, но и без грейса, т.е. под 48% годовых

Спасибо, без меня )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:13

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю

ну даа, снятие без комиса, но и без грейса, т.е. под 48% годовых


а вдруг как ПУМБ сделают :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:54

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  mustbe написав:Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю

ну даа, снятие без комиса, но и без грейса, т.е. под 48% годовых


а вдруг как ПУМБ сделают :mrgreen:


Ну да, дождешься от них, если ПУМБ улучшает условия, проводит акции для клиентов, то Форвард Банк, наоборот значительно ухудшает условия по кредитным картам. :cry:
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:52

Valeriy237
Вы реально снимали кредитные с Коко под 48% годовых?
И теперь грустите, что введен доп. комис в 4%?

Оглянитесь вокруг, и сейчас есть предложения получше.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:19

  guntherhouse777 написав:Valeriy237
Вы реально снимали кредитные с Коко под 48% годовых?
И теперь грустите, что введен доп. комис в 4%?

Оглянитесь вокруг, и сейчас есть предложения получше.


Да, я время от времени, использую кредитные средства КокоКард под 0,13333% в день, 4% в месяц, 48% годовых, при условии бесплатного перевода кредитных средств и без комиссий, очень удобно.
А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Valeriy237 написав:А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?

26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:30

  Amethyst написав:
  Valeriy237 написав:А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?

26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи


у редкеша вроде 24 даже, главное страхивку вовремя отключить
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:53

  Amethyst написав:
  Valeriy237 написав:А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?

26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи

Эко изредка пользуюсь. Там вроде нет комиссии даже за границей. Само собой, когда в ультры был лимит 10К, Эко помогал его обойти. Так, чисто метод для обналички. Не благодарите ;)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не совсем по теме , но спрошу: где-то можно Волю-кабель оплатить без комиссии?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:11

  Golf_streem написав:Не совсем по теме , но спрошу: где-то можно Волю-кабель оплатить без комиссии?

https://easypay.ua/ua/partners/volya-ua ... amount=200
Amethyst
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