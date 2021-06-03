Кілька місяців тому вдавалося із Київстару за посиланням перекинути на Волю без комісії, але посилання якесь хитре, не можу його знайти...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:13
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:16
На сайте Воля выбираю оплатить через изи пей и рисуется комиссия. В чем разница с Вашей ссылкой?
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:23
где-то можно Волю-кабель оплатить без комиссии?
Скачать приложение воли (Му Volia), там пока нашару.
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
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