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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4822482348244825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:13

  Golf_streem написав:Не совсем по теме , но спрошу: где-то можно Волю-кабель оплатить без комиссии?

Кілька місяців тому вдавалося із Київстару за посиланням перекинути на Волю без комісії, але посилання якесь хитре, не можу його знайти...
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:16

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:Не совсем по теме , но спрошу: где-то можно Волю-кабель оплатить без комиссии?

https://easypay.ua/ua/partners/volya-ua ... amount=200

На сайте Воля выбираю оплатить через изи пей и рисуется комиссия. В чем разница с Вашей ссылкой?
https://easypay.ua/ua/partners/volia-bv ... ount=594.5
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:23

где-то можно Волю-кабель оплатить без комиссии?

Скачать приложение воли (Му Volia), там пока нашару.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Golf_streem написав:В чем разница с Вашей ссылкой?

у вас ссыль битая :shock: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:17

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:В чем разница с Вашей ссылкой?

у вас ссыль битая :shock: :lol:

и правильный счет для пополнения :wink:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну ещё варик оплатить в Форвард Онлайн без комиссии с кешбеком 2/3%
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:26

  Amethyst написав:
  Valeriy237 написав:А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?

26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи

Спасибо, Аметист!)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:28

  demichh написав:Скачать приложение воли (Му Volia), там пока нашару.

В половине агрегаторов.
guntherhouse777
 
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