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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:13
Golf_streem написав:
Не совсем по теме , но спрошу: где-то можно Волю-кабель оплатить без комиссии?
Кілька місяців тому вдавалося із Київстару за посиланням перекинути на Волю без комісії, але посилання якесь хитре, не можу його знайти...
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kreuz
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Додано: Чет 03 чер, 2021 20:16
На сайте Воля выбираю оплатить через изи пей и рисуется комиссия. В чем разница с Вашей ссылкой?https://easypay.ua/ua/partners/volia-bv ... ount=594.5
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Golf_streem
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Додано: Чет 03 чер, 2021 20:23
Скачать приложение воли (Му Volia), там пока нашару.
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demichh
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Amethyst
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:17
и правильный счет для пополнения
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Ромасик
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:19
Ну ещё варик оплатить в Форвард Онлайн без комиссии с кешбеком 2/3%
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unknownurl
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Додано: Чет 03 чер, 2021 22:26
Amethyst написав: Valeriy237 написав:
А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?
26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи
Спасибо, Аметист!)
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Додано: Чет 03 чер, 2021 22:28
demichh написав:
Скачать приложение воли (Му Volia), там пока нашару.
В половине агрегаторов.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 01:00
Amethyst написав: Valeriy237 написав:
А какие предложения лучше, кроме акции ПУМБ, озвучите?
26% годовых у Алки на Эко, но при условии, что до РД нужно полностью загаситься, а иначе в РД снимут 3.5% за присутсвующую задолженность
Можно еще глянуть Блю у Идеи
Алки на Эко ну так себе вариант,
Card Blanche Blue от Идеи, тоже так себе вариант - Годовая процентная ставка 24%, + 4% в месяц от суммы задолженности на конец расчетного периода.
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Valeriy237
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