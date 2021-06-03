RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4823482448254826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:23

Якщо сьогодні поповнити карту КоКо дебет платіжкою з іншого банку, то % почнуть нараховуватись з понеділка?
Rainbow
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:56

  Rainbow написав:Якщо сьогодні поповнити карту КоКо дебет платіжкою з іншого банку, то % почнуть нараховуватись з понеділка?

Если СЭПом или сдернуть по р2р с др. банка (и лучше до обеда), то с Сб.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 05.05.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:21

СЕПом с Альфы, дойдут быстро, не думал, что с сб возможен % :)
Rainbow
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4823482448254826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ingtrans, newbie і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9512, 9513, 9514
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95135 11599633
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 11:45
newbie
ОТП БАНК 1 ... 683, 684, 685
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6846 1538862
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 11:07
vovareuckij
Идея Банк 1 ... 1947, 1948, 1949
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19483 2799877
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 09:04
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95136)
04.06.2021 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.