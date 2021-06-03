|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:23
Якщо сьогодні поповнити карту КоКо дебет платіжкою з іншого банку, то % почнуть нараховуватись з понеділка?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3163
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:56
Rainbow написав:
Якщо сьогодні поповнити карту КоКо дебет платіжкою з іншого банку, то % почнуть нараховуватись з понеділка?
Если СЭПом или сдернуть по р2р с др. банка (и лучше до обеда), то с Сб.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:21
СЕПом с Альфы, дойдут быстро, не думал, что с сб возможен %
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3163
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|95135
|11599633
|
П'ят 04 чер, 2021 11:45
newbie
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6846
|1538862
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19483
|2799877
|
П'ят 04 чер, 2021 09:04
omb
|