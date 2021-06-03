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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4824482548264827>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:23

Якщо сьогодні поповнити карту КоКо дебет платіжкою з іншого банку, то % почнуть нараховуватись з понеділка?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:56

  Rainbow написав:Якщо сьогодні поповнити карту КоКо дебет платіжкою з іншого банку, то % почнуть нараховуватись з понеділка?

Если СЭПом или сдернуть по р2р с др. банка (и лучше до обеда), то с Сб.
Amethyst
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Повідомлень: 310
З нами з: 05.05.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:21

СЕПом с Альфы, дойдут быстро, не думал, что с сб возможен % :)
Rainbow
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 613 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:58

Родственники подавали заявки через сайт и собираются получать коко дебит через Элма-Сервис в Донецкой области. Кто-то получал так, есть нюансы? Они делают копии паспорта/кода при выдаче?
Как-то стремно оставлять копии паспорта и кода магазину...
la9
 
Повідомлень: 1967
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:13

  la9 написав:Родственники подавали заявки через сайт и собираются получать коко дебит через Элма-Сервис в Донецкой области. Кто-то получал так, есть нюансы? Они делают копии паспорта/кода при выдаче?
Как-то стремно оставлять копии паспорта и кода магазину...

Получал так. Представитель банка в магазине делал копии паспорта и кода. Они не остаются магазину, а передаются представителем форварда в его головной офис.
velvet
 
Повідомлень: 3878
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:15

  velvet написав:
  la9 написав:Родственники подавали заявки через сайт и собираются получать коко дебит через Элма-Сервис в Донецкой области. Кто-то получал так, есть нюансы? Они делают копии паспорта/кода при выдаче?
Как-то стремно оставлять копии паспорта и кода магазину...

Получал так. Представитель банка в магазине делал копии паспорта и кода. Они не остаются магазину, а передаются представителем форварда в его головной офис.

Копии на ксероксе? Тогда ничего не мешает магазину сделать с них еще одни после того, как клиенты ушли с картой...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:20

  la9 написав:
  velvet написав:
  la9 написав:Родственники подавали заявки через сайт и собираются получать коко дебит через Элма-Сервис в Донецкой области. Кто-то получал так, есть нюансы? Они делают копии паспорта/кода при выдаче?
Как-то стремно оставлять копии паспорта и кода магазину...

Получал так. Представитель банка в магазине делал копии паспорта и кода. Они не остаются магазину, а передаются представителем форварда в его головной офис.

Копии на ксероксе? Тогда ничего не мешает магазину сделать с них еще одни после того, как клиенты ушли с картой...

Не ну так и в банке могут сделать. Человеческий фактор никто не отменял. Суть в том, что Форвард через своего представителя в магазине оформляет карты и потребкредиты, т.е. это удалённая точка банка, а не сам магазин.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

:(
  velvet написав:Не ну так и в банке могут сделать. Человеческий фактор никто не отменял. Суть в том, что Форвард через своего представителя в магазине оформляет карты и потребкредиты, т.е. это удалённая точка банка, а не сам магазин.
я понял... Ну, хотя бы это не продавец Элмы принимает/выдает карты...
И на КЦ сказали, что могут выдать только по одной карте... 15К и все остальное разделить уже не выйдет :(
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:31

  la9 написав::(
  velvet написав:Не ну так и в банке могут сделать. Человеческий фактор никто не отменял. Суть в том, что Форвард через своего представителя в магазине оформляет карты и потребкредиты, т.е. это удалённая точка банка, а не сам магазин.
я понял... Ну, хотя бы это не продавец Элмы принимает/выдает карты...
И на КЦ сказали, что могут выдать только по одной карте... 15К и все остальное разделить уже не выйдет :(

Карты Монобанка в Алло,Водафоне и т.п. выдают сейчас работники этих сетей и ничего.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:38

  velvet написав:
  la9 написав::(
  velvet написав:Не ну так и в банке могут сделать. Человеческий фактор никто не отменял. Суть в том, что Форвард через своего представителя в магазине оформляет карты и потребкредиты, т.е. это удалённая точка банка, а не сам магазин.
я понял... Ну, хотя бы это не продавец Элмы принимает/выдает карты...
И на КЦ сказали, что могут выдать только по одной карте... 15К и все остальное разделить уже не выйдет :(

Карты Монобанка в Алло,Водафоне и т.п. выдают сейчас работники этих сетей и ничего.

"ничего" :?: несуществующие кредиты это, в т.ч., и с таких источников

если не ошибаюсь по Моно, то ксерокопии они не делают, а фоткают через приложение на телефоне, откуда фото не выгрузить...
la9
 
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