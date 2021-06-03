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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:23
Якщо сьогодні поповнити карту КоКо дебет платіжкою з іншого банку, то % почнуть нараховуватись з понеділка?
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Rainbow
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:56
Rainbow написав:
Якщо сьогодні поповнити карту КоКо дебет платіжкою з іншого банку, то % почнуть нараховуватись з понеділка?
Если СЭПом или сдернуть по р2р с др. банка (и лучше до обеда), то с Сб.
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:21
СЕПом с Альфы, дойдут быстро, не думал, что с сб возможен %
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Rainbow
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:58
Родственники подавали заявки через сайт и собираются получать коко дебит через Элма-Сервис в Донецкой области. Кто-то получал так, есть нюансы? Они делают копии паспорта/кода при выдаче?
Как-то стремно оставлять копии паспорта и кода магазину...
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la9
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:13
la9 написав:
Родственники подавали заявки через сайт и собираются получать коко дебит через Элма-Сервис в Донецкой области. Кто-то получал так, есть нюансы? Они делают копии паспорта/кода при выдаче?
Как-то стремно оставлять копии паспорта и кода магазину...
Получал так. Представитель банка в магазине делал копии паспорта и кода. Они не остаются магазину, а передаются представителем форварда в его головной офис.
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velvet
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:15
velvet написав: la9 написав:
Родственники подавали заявки через сайт и собираются получать коко дебит через Элма-Сервис в Донецкой области. Кто-то получал так, есть нюансы? Они делают копии паспорта/кода при выдаче?
Как-то стремно оставлять копии паспорта и кода магазину...
Получал так. Представитель банка в магазине делал копии паспорта и кода. Они не остаются магазину, а передаются представителем форварда в его головной офис.
Копии на ксероксе? Тогда ничего не мешает магазину сделать с них еще одни после того, как клиенты ушли с картой...
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la9
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:20
la9 написав: velvet написав: la9 написав:
Родственники подавали заявки через сайт и собираются получать коко дебит через Элма-Сервис в Донецкой области. Кто-то получал так, есть нюансы? Они делают копии паспорта/кода при выдаче?
Как-то стремно оставлять копии паспорта и кода магазину...
Получал так. Представитель банка в магазине делал копии паспорта и кода. Они не остаются магазину, а передаются представителем форварда в его головной офис.
Копии на ксероксе? Тогда ничего не мешает магазину сделать с них еще одни после того, как клиенты ушли с картой...
Не ну так и в банке могут сделать. Человеческий фактор никто не отменял. Суть в том, что Форвард через своего представителя в магазине оформляет карты и потребкредиты, т.е. это удалённая точка банка, а не сам магазин.
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velvet
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:24
velvet написав:
Не ну так и в банке могут сделать. Человеческий фактор никто не отменял. Суть в том, что Форвард через своего представителя в магазине оформляет карты и потребкредиты, т.е. это удалённая точка банка, а не сам магазин.
я понял... Ну, хотя бы это не продавец Элмы принимает/выдает карты...
И на КЦ сказали, что могут выдать только по одной карте... 15К и все остальное разделить уже не выйдет
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la9
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:31
la9 написав:
:(
velvet написав:
Не ну так и в банке могут сделать. Человеческий фактор никто не отменял. Суть в том, что Форвард через своего представителя в магазине оформляет карты и потребкредиты, т.е. это удалённая точка банка, а не сам магазин.
я понял... Ну, хотя бы это не продавец Элмы принимает/выдает карты...
И на КЦ сказали, что могут выдать только по одной карте... 15К и все остальное разделить уже не выйдет
Карты Монобанка в Алло,Водафоне и т.п. выдают сейчас работники этих сетей и ничего.
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velvet
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:38
velvet написав: la9 написав:
:(
velvet написав:
Не ну так и в банке могут сделать. Человеческий фактор никто не отменял. Суть в том, что Форвард через своего представителя в магазине оформляет карты и потребкредиты, т.е. это удалённая точка банка, а не сам магазин.
я понял... Ну, хотя бы это не продавец Элмы принимает/выдает карты...
И на КЦ сказали, что могут выдать только по одной карте... 15К и все остальное разделить уже не выйдет
Карты Монобанка в Алло,Водафоне и т.п. выдают сейчас работники этих сетей и ничего.
"ничего"
несуществующие кредиты это, в т.ч., и с таких источников
если не ошибаюсь по Моно, то ксерокопии они не делают, а фоткают через приложение на телефоне, откуда фото не выгрузить...
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la9
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