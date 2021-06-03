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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4824482548264827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:37

Благодаря форуму почитал про снятие без комиссий кредитных средств и в последний месяц решил воспользоваться, снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе, но механизм работает но до 1 числа.
Не единым кешбеком можно забавляться, как выяснилось....
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:39

  joik написав:снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе

И чему же равен профит ? )))
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Благодаря форуму почитал про снятие без комиссий кредитных средств и в последний месяц решил воспользоваться, снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе, но механизм работает но до 1 числа.
Не единым кешбеком можно забавляться, как выяснилось....


А все уважно прочитали?
  Amethyst написав:
  mustbe написав:Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю

ну даа, снятие без комиса, но и без грейса, т.е. под 48% годовых


Швидко гасіть.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:51

  mustbe написав:
  joik написав:снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе

И чему же равен профит ? )))

10% річних грязними.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:56

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:
  joik написав:снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе

И чему же равен профит ? )))

10% річних грязними.

10 - 48 = -38% годовых. То есть -3% в месяц.
Профит - действительно так себе. Отрицательный )
mustbe
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