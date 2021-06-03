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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:37
Благодаря форуму почитал про снятие без комиссий кредитных средств и в последний месяц решил воспользоваться, снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе, но механизм работает но до 1 числа.
Не единым кешбеком можно забавляться, как выяснилось....
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joik
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:39
joik написав:
снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе
И чему же равен профит ? )))
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mustbe
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:40
joik написав:
Благодаря форуму почитал про снятие без комиссий кредитных средств и в последний месяц решил воспользоваться, снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе, но механизм работает но до 1 числа.
Не единым кешбеком можно забавляться, как выяснилось....
А все уважно прочитали?
Amethyst написав: mustbe написав:
Шота я не выкупаю )
А раньше обносить коко-кредитку можно было без комиса ? Не верю
ну даа, снятие без комиса, но и без грейса, т.е. под 48% годовых
Швидко гасіть.
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Ой+
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:51
mustbe написав: joik написав:
снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе
И чему же равен профит ? )))
10% річних грязними.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:56
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав: joik написав:
снял в кредитных и перевел под процент на месяц. Профит так себе
И чему же равен профит ? )))
10% річних грязними.
10 - 48 = -38% годовых. То есть -3% в месяц.
Профит - действительно так себе. Отрицательный )
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mustbe
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