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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:40
Коллеги! А для получения пенсионной карты реферальные ссылки работают? Имеется ввиду какой-нить гешефт есть?
Востаннє редагувалось Кассандра
в Пон 07 чер, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 13:42
Кассандра написав:
Коллеги! А для получения пенсионной карты реферальные ссылки работают?
так
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Додано: Пон 07 чер, 2021 14:54
а что вы делаете что бы с пенсионной карты не снималась комиссия за обслуживание неактивного счета 50 грн ?
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:01
J написав:
а что вы делаете что бы с пенсионной карты не снималась комиссия за обслуживание неактивного счета 50 грн ?
Активно пользуюсь картой, естественно
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:22
В мене всі поповнення п’ятничні сьогодні зранку пропали на двох карткових рахунках. Стан одного з рахунків мінус 85к.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:33
unlock написав:
В мене всі поповнення п’ятничні сьогодні зранку пропали на двох карткових рахунках. Стан одного з рахунків мінус 85к.
Такое иногда бывает. Но потом довольно быстро пропадает (хотя и напрягает). Надеюсь у вас тоже уже попустило?
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:00
cohan написав:
у всех в приложухе убралось автоподставление смс?
дуже крута фішка! шкода якщо пропаде
в укргазі ще подібна є, але там СМС ваще якесь зашифроване кожен раз приходить
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:16
у меня код подставляется
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:23
Flamingo написав: unlock написав:
В мене всі поповнення п’ятничні сьогодні зранку пропали на двох карткових рахунках. Стан одного з рахунків мінус 85к.
Такое иногда бывает. Но потом довольно быстро пропадает (хотя и напрягает). Надеюсь у вас тоже уже попустило?
Увы не попустило. Создали заявки, сказали завтра будут решать.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 17:10
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