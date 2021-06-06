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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4830483148324833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:40

Коллеги! А для получения пенсионной карты реферальные ссылки работают? Имеется ввиду какой-нить гешефт есть?
Востаннє редагувалось Кассандра в Пон 07 чер, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:42

  Кассандра написав:Коллеги! А для получения пенсионной карты реферальные ссылки работают?

так
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:54

а что вы делаете что бы с пенсионной карты не снималась комиссия за обслуживание неактивного счета 50 грн ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:01

  J написав:а что вы делаете что бы с пенсионной карты не снималась комиссия за обслуживание неактивного счета 50 грн ?

Активно пользуюсь картой, естественно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

В мене всі поповнення п’ятничні сьогодні зранку пропали на двох карткових рахунках. Стан одного з рахунків мінус 85к.
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:33

  unlock написав:В мене всі поповнення п’ятничні сьогодні зранку пропали на двох карткових рахунках. Стан одного з рахунків мінус 85к.

Такое иногда бывает. Но потом довольно быстро пропадает (хотя и напрягает). Надеюсь у вас тоже уже попустило?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:00

  cohan написав:у всех в приложухе убралось автоподставление смс?


дуже крута фішка! шкода якщо пропаде
в укргазі ще подібна є, але там СМС ваще якесь зашифроване кожен раз приходить :)
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у меня код подставляется
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:23

  Flamingo написав:
  unlock написав:В мене всі поповнення п’ятничні сьогодні зранку пропали на двох карткових рахунках. Стан одного з рахунків мінус 85к.

Такое иногда бывает. Но потом довольно быстро пропадает (хотя и напрягает). Надеюсь у вас тоже уже попустило?

Увы не попустило. Создали заявки, сказали завтра будут решать.
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:10

Банці видали Свідоцтво (дійсне до 15 вересня року 2021)
https://www.forward-bank.com/press-center/news/2021/forward-bank-uviyshov-do-top10-reytingu-nadiynosti-bankivskikh-depozitiv-/
Квесторе_поверніться
 
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