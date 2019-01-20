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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4831483248334834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

В каких терминалах можно пополнить дебетовую карту без комиссии?
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 19:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  postal-crazy написав:В каких терминалах можно пополнить дебетовую карту без комиссии?

Думаю проще всего карту монобанка пополнить через IBOX и уже Форвардом потянуть с моно.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:41

  postal-crazy написав:В каких терминалах можно пополнить дебетовую карту без комиссии?


офіційно лише в власних ТСО
https://www.forward-bank.com/cards/add/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поповнював через термінал Ізіпей, півгодини ніякого результату, дзвоню їм на гарячу, кажуть банк не прийняв кошти через якийсь ліміт, будуть повторно відправляти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:10

  postal-crazy написав:В каких терминалах можно пополнить дебетовую карту без комиссии?

Пополнял через Easypay дебетку и пенсионную - проходило почти мгновенно, но суммы были небольшие, в рамках лимита до 5к.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:11

  lloydbanksua написав:Пополнял через Easypay дебетку и пенсионную - проходило почти мгновенно, но суммы были небольшие, в рамках лимита до 5к.

Так там лимит 5к в день?
Похоже так, бо у меня уже второй раз проблема с зачислением больше 5к в день.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 01:56

  unicdima написав: Так там лимит 5к в день? Похоже так, бо у меня уже второй раз проблема с зачислением больше 5к в день.

Это же согласно новому финмону, да и не в день, а за раз, просто поделите пополнение на несколько частей до 4999 грн.
lloydbanksua
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