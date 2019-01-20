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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 чер, 2021 18:13
В каких терминалах можно пополнить дебетовую карту без комиссии?
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postal-crazy
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Додано: Пон 07 чер, 2021 19:25
postal-crazy написав:
В каких терминалах можно пополнить дебетовую карту без комиссии?
Думаю проще всего карту монобанка пополнить через IBOX и уже Форвардом потянуть с моно.
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malinin007
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Додано: Пон 07 чер, 2021 20:41
postal-crazy написав:
В каких терминалах можно пополнить дебетовую карту без комиссии?
офіційно лише в власних ТСОhttps://www.forward-bank.com/cards/add/
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greenozon
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Додано: Пон 07 чер, 2021 20:58
Поповнював через термінал Ізіпей, півгодини ніякого результату, дзвоню їм на гарячу, кажуть банк не прийняв кошти через якийсь ліміт, будуть повторно відправляти.
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unicdima
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Додано: Пон 07 чер, 2021 21:10
postal-crazy написав:
В каких терминалах можно пополнить дебетовую карту без комиссии?
Пополнял через Easypay дебетку и пенсионную - проходило почти мгновенно, но суммы были небольшие, в рамках лимита до 5к.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 07 чер, 2021 21:11
lloydbanksua написав:
Пополнял через Easypay дебетку и пенсионную - проходило почти мгновенно, но суммы были небольшие, в рамках лимита до 5к.
Так там лимит 5к в день?
Похоже так, бо у меня уже второй раз проблема с зачислением больше 5к в день.
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unicdima
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Додано: Вів 08 чер, 2021 01:56
unicdima написав:
Так там лимит 5к в день? Похоже так, бо у меня уже второй раз проблема с зачислением больше 5к в день.
Это же согласно новому финмону, да и не в день, а за раз, просто поделите пополнение на несколько частей до 4999 грн.
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lloydbanksua
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