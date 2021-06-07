Да, но пока блокировки карт связывают с отработкой заявок. Но да, сейчас активна именно одна карта, по которой точно знаю, что при открытии указывалось, что клиент ФОП. Ожидаем дальнейших событий. Будет печально, если скажут, что всё надо закрывать и открывать по новой, ибо много лет назад, мы не указали, что Вы ФОП.
greenozon А на сайте можно увидеть (правда, если открыть исходный код) список всех субъектов РФ, потому что сайт разрабатывался полностью материнским банком - Русский Стандарт. Да и вообще на сайте очень много отсылок к российскому материнскому банку. P.S. Крыма нет.
Да, но пока блокировки карт связывают с отработкой заявок. Но да, сейчас активна именно одна карта, по которой точно знаю, что при открытии указывалось, что клиент ФОП. Ожидаем дальнейших событий. Будет печально, если скажут, что всё надо закрывать и открывать по новой, ибо много лет назад, мы не указали, что Вы ФОП.
скажут ) отделение не киевское случайно? тут куры не гооворят что дело в фоп, а говорят чтобы карты заработали надо открыть новые
когда будете закрывать - переведите депо и проценты на счет или активную карту - сократите время (1-2 мес) на открытие новых