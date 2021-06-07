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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4832483348344835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 07:39

у Скунса зламалась тянучка :( і у додатку, і у вебі ...

PS. По ходу, блокує (просто висне після вводу СВВ) тянучку з моно. Довелось штовхати.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:26

  Flamingo написав:
  unlock написав:В мене всі поповнення п’ятничні сьогодні зранку пропали на двох карткових рахунках. Стан одного з рахунків мінус 85к.

Такое иногда бывает. Но потом довольно быстро пропадает (хотя и напрягает). Надеюсь у вас тоже уже попустило?

Ситуация остаётся стабильной. Вчерашние заявки в работе, оффпред, похоже, форум не читает. Жду развития событий со стороны форварда.
ПС: теперь ещё и все карты в блоке.
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:43

  unlock написав:
  Flamingo написав:
  unlock написав:В мене всі поповнення п’ятничні сьогодні зранку пропали на двох карткових рахунках. Стан одного з рахунків мінус 85к.

Такое иногда бывает. Но потом довольно быстро пропадает (хотя и напрягает). Надеюсь у вас тоже уже попустило?

Ситуация остаётся стабильной. Вчерашние заявки в работе, оффпред, похоже, форум не читает. Жду развития событий со стороны форварда.
ПС: теперь ещё и все карты в блоке.


ФОП ?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:01

  cohan написав:
  unlock написав:ФОП ?

Да, но пока блокировки карт связывают с отработкой заявок. Но да, сейчас активна именно одна карта, по которой точно знаю, что при открытии указывалось, что клиент ФОП. Ожидаем дальнейших событий. Будет печально, если скажут, что всё надо закрывать и открывать по новой, ибо много лет назад, мы не указали, что Вы ФОП.
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:08

  stas_rst написав:у Скунса зламалась тянучка і у додатку, і у вебі ...


по ходу ще й АйТі система поламалаось
щойно прийшло 5 чи 6 однотипних емейлів-виписок...



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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:00

greenozon А на сайте можно увидеть (правда, если открыть исходный код) список всех субъектов РФ, потому что сайт разрабатывался полностью материнским банком - Русский Стандарт. Да и вообще на сайте очень много отсылок к российскому материнскому банку.
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P.S. Крыма нет.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

stas_rst написав:у Скунса зламалась тянучка :( і у додатку, і у вебі ...

PS. По ходу, блокує (просто висне після вводу СВВ) тянучку з моно. Довелось штовхати.
У меня в приложении тянучка не работает исключительно с белой моней, с альфы тянет без проблем. И там и там подтверждение в приложениях банков. А вот через веб-версию спокойно тянет с любых карт мони.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:26

по ощадному рахунку підняли %% у валюті. Скунс запах фіалками :)
Жаль фонд маленький
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:38

  unlock написав:
  cohan написав:
  unlock написав:ФОП ?

Да, но пока блокировки карт связывают с отработкой заявок. Но да, сейчас активна именно одна карта, по которой точно знаю, что при открытии указывалось, что клиент ФОП. Ожидаем дальнейших событий. Будет печально, если скажут, что всё надо закрывать и открывать по новой, ибо много лет назад, мы не указали, что Вы ФОП.


скажут )
отделение не киевское случайно? тут куры не гооворят что дело в фоп, а говорят чтобы карты заработали надо открыть новые

когда будете закрывать - переведите депо и проценты на счет или активную карту - сократите время (1-2 мес) на открытие новых
cohan
 
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