Golf_streem написав:Не совсем по теме ветки, но спрошу: порекомендуйте банк с долларовым депозитом под хорошие проценты (насколько это сейчас возможно) без комиссий и безгеморным снятием валюты при необходимости.
А чим Фарс під 3% не підходить?
заполненным фондом
Фарс треба окремим рядком винести в фонду, замість ощада, під гарантію держави (агресора?)
Golf_streem написав:Не совсем по теме ветки, но спрошу: порекомендуйте банк с долларовым депозитом под хорошие проценты (насколько это сейчас возможно) без комиссий и безгеморным снятием валюты при необходимости.
Golf_streem написав:Не совсем по теме ветки, но спрошу: порекомендуйте банк с долларовым депозитом под хорошие проценты (насколько это сейчас возможно) без комиссий и безгеморным снятием валюты при необходимости.
А чим Фарс під 3% не підходить?
На сайте банка таких процентов не нашел. Ткните носом-)