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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4834483548364837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:заполненным фондом

400000 ось-ось вже на горизонті...надіюсь.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:35

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Golf_streem написав:Не совсем по теме ветки, но спрошу: порекомендуйте банк с долларовым депозитом под хорошие проценты (насколько это сейчас возможно) без комиссий и безгеморным снятием валюты при необходимости.

А чим Фарс під 3% не підходить?


заполненным фондом :mrgreen:

Фарс треба окремим рядком винести в фонду, замість ощада, під гарантію держави (агресора?) :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:38

  Golf_streem написав:Не совсем по теме ветки, но спрошу: порекомендуйте банк с долларовым депозитом под хорошие проценты (насколько это сейчас возможно) без комиссий и безгеморным снятием валюты при необходимости.

депо: Алла, Укркап, АР
карта: сич
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Golf_streem написав:Не совсем по теме ветки, но спрошу: порекомендуйте банк с долларовым депозитом под хорошие проценты (насколько это сейчас возможно) без комиссий и безгеморным снятием валюты при необходимости.

А чим Фарс під 3% не підходить?

На сайте банка таких процентов не нашел. Ткните носом-)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:53

Golf_streem вони десь в розділі поточні рахунки чи що
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:07

  Ромасик написав:Golf_streem вони десь в розділі поточні рахунки чи що

Да, там они. По нынешним временам просто шикарные проценты на деньги со свободным доступом. 3% по доллару, тем более 2,5% по евро сейчас-то и по срочным вкладам нужно поискать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:25

ingtrans
Таки да, они там. Спасибо.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:24

  ingtrans написав:По нынешним временам просто шикарные проценты на деньги со свободным доступом.


greenozon
 
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  #<1 ... 4834483548364837
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