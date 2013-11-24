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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:09
На сяоми основная программа и добавил клон. Везде Коко дебит, отключены смс, в настройках приложения активировано смс с пушами. Но пущи на клон не приходят, только на основное. Никто не сталкивался?
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la9
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