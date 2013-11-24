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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:09
На сяоми основная программа и добавил клон. Везде Коко дебит, отключены смс, в настройках приложения активировано смс с пушами. Но пущи на клон не приходят, только на основное. Никто не сталкивался?
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:13
Коллеги, не подскажете код мсс Розетки (маркетплейсы)? Форвард окэшбечил, но что-то маловато
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:01
Там у розетки бывают разные МСС в зависимости от того что вы покупаете. Если что-то из вещей то м.б. 5399. А если алкашку - то что-то из продуктов. А разве в этом месяце у скунса есть маркетплейсы?
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:10
Купил смарт. Я голд макс пп пользовал для этих целей
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:13
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