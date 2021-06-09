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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4835483648374838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:09

На сяоми основная программа и добавил клон. Везде Коко дебит, отключены смс, в настройках приложения активировано смс с пушами. Но пущи на клон не приходят, только на основное. Никто не сталкивался?
la9
 
Повідомлень: 1990
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Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:13

Коллеги, не подскажете код мсс Розетки (маркетплейсы)? Форвард окэшбечил, но что-то маловато :)
Alex_TT
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Повідомлень: 2590
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:01

  Alex_TT написав:Коллеги, не подскажете код мсс Розетки (маркетплейсы)? Форвард окэшбечил, но что-то маловато :)

Там у розетки бывают разные МСС в зависимости от того что вы покупаете. Если что-то из вещей то м.б. 5399. А если алкашку - то что-то из продуктов. А разве в этом месяце у скунса есть маркетплейсы?
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
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Подякували: 1690 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:10

  Flamingo написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, не подскажете код мсс Розетки (маркетплейсы)? Форвард окэшбечил, но что-то маловато :)

Там у розетки бывают разные МСС в зависимости от того что вы покупаете. Если что-то из вещей то м.б. 5399. А если алкашку - то что-то из продуктов. А разве в этом месяце у скунса есть маркетплейсы?


Купил смарт. Я голд макс пп пользовал для этих целей
Alex_TT
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Подякував: 117 раз.
Подякували: 394 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:13

  Alex_TT написав:Коллеги, не подскажете код мсс Розетки (маркетплейсы)? Форвард окэшбечил, но что-то маловато :)


https://mcc.in.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 18:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

До дня друзів прийшло посилання, а по ньому:
Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:20

це мені одному прийшла СМС?

Це мені одному прийшла СМС. що партнер СКИДКИ ЮА відмовився давати кешбек по КОКО ДЕБЕТ? З 04-06-21 . Все здулося бистро???
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:25

  Goodman написав:Це мені одному прийшла СМС. що партнер СКИДКИ ЮА відмовився давати кешбек по КОКО ДЕБЕТ? З 04-06-21 . Все здулося бистро???

И была еще смс про партнера Велмарт, может ни чего и не изменится? Кстати у меня по кредитке
valya
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:27

  Goodman написав:Це мені одному прийшла СМС. що партнер СКИДКИ ЮА відмовився давати кешбек по КОКО ДЕБЕТ? З 04-06-21 . Все здулося бистро???

та мабуть всім.
unicdima
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