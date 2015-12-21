А що цікавого було по Велмарту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:58
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Wellamart. Там, ніби якісь шмотки були.
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
ситуация такая - украли карту - пропажу обнаружил не сразу - успели сделать несколько покупок (скорее всего безконтактной оплатой) в магазинах и кафе (судя по названиям торговых точек). заявление в полицию и банк написал.
стоит ли волноватся на счет того что ворованное не вернут?
(дело было в воскресенье (транзакции кражи по карте были с 7 до 7-30 утра - но зачем-то сейчас в интернет банкинге они похерили время... Cаму пропажу карты обнаружил уже к 11 часам и сразу заблокировал карту - сообщил на горячую линию)
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