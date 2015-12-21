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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:58
lloydbanksua написав:
Мне только по велмарту приходило.
А що цікавого було по Велмарту?
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KVV
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:59
Wellamart. Там, ніби якісь шмотки були.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:10
ситуация такая - украли карту - пропажу обнаружил не сразу - успели сделать несколько покупок (скорее всего безконтактной оплатой) в магазинах и кафе (судя по названиям торговых точек). заявление в полицию и банк написал.
стоит ли волноватся на счет того что ворованное не вернут?
(дело было в воскресенье (транзакции кражи по карте были с 7 до 7-30 утра - но зачем-то сейчас в интернет банкинге они похерили время... Cаму пропажу карты обнаружил уже к 11 часам и сразу заблокировал карту - сообщил на горячую линию)
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vpchelko
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:25
KVV написав: lloydbanksua написав:
Мне только по велмарту приходило.
А що цікавого було по Велмарту?
В том то и дело, что ничего (по крайней мере для меня).
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lloydbanksua
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:36
vpchelko написав:
ситуация такая - украли карту - пропажу обнаружил не сразу - успели сделать несколько покупок (скорее всего безконтактной оплатой) в магазинах и кафе (судя по названиям торговых точек). заявление в полицию и банк написал.
стоит ли волноватся на счет того что ворованное не вернут?
(дело было в воскресенье (транзакции кражи по карте были с 7 до 7-30 утра - но зачем-то сейчас в интернет банкинге они похерили время... Cаму пропажу карты обнаружил уже к 11 часам и сразу заблокировал карту - сообщил на горячую линию)
увы, стоит
хотя почему не Гуглпей - интересно,
кстати, Аваль банкоматы дают с Гуглпея по своим картам
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cohan
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:59
KVV написав: lloydbanksua написав:
Мне только по велмарту приходило.
А що цікавого було по Велмарту?
Кишмиш по дебетовій збільшили до 1000.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 чер, 2021 13:58
vpchelko написав:
ситуация такая - украли карту - пропажу обнаружил не сразу - успели сделать несколько покупок (скорее всего безконтактной оплатой) в магазинах и кафе (судя по названиям торговых точек). заявление в полицию и банк написал.
стоит ли волноватся на счет того что ворованное не вернут?
(дело было в воскресенье (транзакции кражи по карте были с 7 до 7-30 утра - но зачем-то сейчас в интернет банкинге они похерили время... Cаму пропажу карты обнаружил уже к 11 часам и сразу заблокировал карту - сообщил на горячую линию)
волноваться не стоит, ибо не вернут (разве вы не успели отключить страховку от финансовых рисков).
А поинтересоваться чарджбеком можно.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:16
сьогодні знову не ходять зранку п2п з моньки на пенсійну і дебетку. Лімітів нема, монька пояснює, що не отримує команду на списання після підтвердження свв, а Форвард цих операцій не бачить, хоча пуші приходять, і посилає в моньку, бо нібито з їх боку проблема. За півдня тільки одна операція пройшла ... штук 10 - офф. Довелось сепити. Сеп - близько години. Але цікавий момент - відображення суми у виписці не гарантує наявності коштів на рахунку (після появи у виписці ще півгодини не давало перекинути між своїми рахунками по причині відсутності коштів) .
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:32
нет телефона с гуглпеем.
Т.е. оплата безконтакта без ввода пинкода отвечает "владелец карты" из-за хотелок платежной системы - которая установила такие правила (не спрашивать пинкод при платежах до 1000грн)?
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vpchelko
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