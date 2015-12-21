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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4836483748384839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:58

  lloydbanksua написав:Мне только по велмарту приходило.

А що цікавого було по Велмарту?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Wellamart. Там, ніби якісь шмотки були.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

ситуация такая - украли карту - пропажу обнаружил не сразу - успели сделать несколько покупок (скорее всего безконтактной оплатой) в магазинах и кафе (судя по названиям торговых точек). заявление в полицию и банк написал.

стоит ли волноватся на счет того что ворованное не вернут?

(дело было в воскресенье (транзакции кражи по карте были с 7 до 7-30 утра - но зачем-то сейчас в интернет банкинге они похерили время... Cаму пропажу карты обнаружил уже к 11 часам и сразу заблокировал карту - сообщил на горячую линию)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:25

  KVV написав:
  lloydbanksua написав:Мне только по велмарту приходило.

А що цікавого було по Велмарту?

В том то и дело, что ничего (по крайней мере для меня).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:36

  vpchelko написав:ситуация такая - украли карту - пропажу обнаружил не сразу - успели сделать несколько покупок (скорее всего безконтактной оплатой) в магазинах и кафе (судя по названиям торговых точек). заявление в полицию и банк написал.

стоит ли волноватся на счет того что ворованное не вернут?

(дело было в воскресенье (транзакции кражи по карте были с 7 до 7-30 утра - но зачем-то сейчас в интернет банкинге они похерили время... Cаму пропажу карты обнаружил уже к 11 часам и сразу заблокировал карту - сообщил на горячую линию)


увы, стоит
хотя почему не Гуглпей - интересно,
кстати, Аваль банкоматы дают с Гуглпея по своим картам
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:59

  KVV написав:
  lloydbanksua написав:Мне только по велмарту приходило.

А що цікавого було по Велмарту?

Кишмиш по дебетовій збільшили до 1000.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:58

  vpchelko написав:ситуация такая - украли карту - пропажу обнаружил не сразу - успели сделать несколько покупок (скорее всего безконтактной оплатой) в магазинах и кафе (судя по названиям торговых точек). заявление в полицию и банк написал.

стоит ли волноватся на счет того что ворованное не вернут?

(дело было в воскресенье (транзакции кражи по карте были с 7 до 7-30 утра - но зачем-то сейчас в интернет банкинге они похерили время... Cаму пропажу карты обнаружил уже к 11 часам и сразу заблокировал карту - сообщил на горячую линию)

волноваться не стоит, ибо не вернут (разве вы не успели отключить страховку от финансовых рисков).
А поинтересоваться чарджбеком можно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:16

сьогодні знову не ходять зранку п2п з моньки на пенсійну і дебетку. Лімітів нема, монька пояснює, що не отримує команду на списання після підтвердження свв, а Форвард цих операцій не бачить, хоча пуші приходять, і посилає в моньку, бо нібито з їх боку проблема. За півдня тільки одна операція пройшла ... штук 10 - офф. Довелось сепити. Сеп - близько години. Але цікавий момент - відображення суми у виписці не гарантує наявності коштів на рахунку (після появи у виписці ще півгодини не давало перекинути між своїми рахунками по причині відсутності коштів) .
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

нет телефона с гуглпеем.
Т.е. оплата безконтакта без ввода пинкода отвечает "владелец карты" из-за хотелок платежной системы - которая установила такие правила (не спрашивать пинкод при платежах до 1000грн)?
vpchelko
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