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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:40
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
Кишмиш по дебетовій збільшили до 1000.
Откуда дровишки ?
З СМС від Фарса.
З 7.06.21 по картці *2345 згідно умов Велмарта кишмиш на одного клієнта в місяць 1000 грн.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:55
vpchelko написав:
нет телефона с гуглпеем.
Т.е. оплата безконтакта без ввода пинкода отвечает "владелец карты" из-за хотелок платежной системы - которая установила такие правила (не спрашивать пинкод при платежах до 1000грн)?
0. Когда платёжные системы вводили безпиновые бесконтактные транзакции - они говорили, что это на их страх и риск. Так что можно апеллировать
1. На клиенте остаются операции с вводом ПИН или 3д-сек
1.1. Исключения могут быть если есть отдельные страховки, или установлен виновник (с которого потом всё стянут)
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:59
Вкладчик1234 написав:
0. Когда платёжные системы вводили безпиновые бесконтактные транзакции - они говорили, что это на их страх и риск. Так что можно апеллировать
Visa’s Zero Liability Promise,
4
which ensures
cardholders will not be held responsible for any
fraudulent purchases.
As the merchant, you also have the benefit of liability
protection for transactions up to $100 because
chargeback from lost, stolen or counterfeit cards do not
apply. You’re protected and so are your customers.
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vpchelko
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:20
З 11.06 вже буде 11.95% на рік
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wolt450
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:39
11.95% по каким картам, счетам?
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:43
wolt450 написав:
З 11.06 вже буде 11.95% на рік
Це знов отой хитрий поточний плюс-плюс? Чи може нарешті нормальний депік через додаток?
P.S. Коли Мега ставки підвищить, раптом не знаєте? Бо в них же днюха у червні, здається...
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:48
vpchelko написав: Вкладчик1234 написав:
0. Когда платёжные системы вводили безпиновые бесконтактные транзакции - они говорили, что это на их страх и риск. Так что можно апеллировать
Visa’s Zero Liability Promise,
4
which ensures
cardholders will not be held responsible for any
fraudulent purchases.
As the merchant, you also have the benefit of liability
protection for transactions up to $100 because
chargeback from lost, stolen or counterfeit cards do not
apply. You’re protected and so are your customers.
по мастеру 500,
Виза у них в дефиците, кстати, у Вас неудачно совпало (
пробуйте оспаривать, хотя бы процесс запустить, но тут слишком все однозначно на Вас, банку особо предъявить нечего
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Чет 10 чер, 2021 10:16
cohan
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