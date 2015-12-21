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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4838483948404841>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:40

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш по дебетовій збільшили до 1000.

Откуда дровишки ?

З СМС від Фарса.
З 7.06.21 по картці *2345 згідно умов Велмарта кишмиш на одного клієнта в місяць 1000 грн.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:55

  vpchelko написав:нет телефона с гуглпеем.
Т.е. оплата безконтакта без ввода пинкода отвечает "владелец карты" из-за хотелок платежной системы - которая установила такие правила (не спрашивать пинкод при платежах до 1000грн)?

0. Когда платёжные системы вводили безпиновые бесконтактные транзакции - они говорили, что это на их страх и риск. Так что можно апеллировать
1. На клиенте остаются операции с вводом ПИН или 3д-сек
1.1. Исключения могут быть если есть отдельные страховки, или установлен виновник (с которого потом всё стянут)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:0. Когда платёжные системы вводили безпиновые бесконтактные транзакции - они говорили, что это на их страх и риск. Так что можно апеллировать


Visa’s Zero Liability Promise,
4
which ensures
cardholders will not be held responsible for any
fraudulent purchases.
As the merchant, you also have the benefit of liability
protection for transactions up to $100 because
chargeback from lost, stolen or counterfeit cards do not
apply. You’re protected and so are your customers.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

З 11.06 вже буде 11.95% на рік
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:39

11.95% по каким картам, счетам?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:43

  wolt450 написав:З 11.06 вже буде 11.95% на рік

Це знов отой хитрий поточний плюс-плюс? Чи може нарешті нормальний депік через додаток?

P.S. Коли Мега ставки підвищить, раптом не знаєте? Бо в них же днюха у червні, здається...
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:48

  vpchelko написав:
  Вкладчик1234 написав:0. Когда платёжные системы вводили безпиновые бесконтактные транзакции - они говорили, что это на их страх и риск. Так что можно апеллировать


Visa’s Zero Liability Promise,
4
which ensures
cardholders will not be held responsible for any
fraudulent purchases.
As the merchant, you also have the benefit of liability
protection for transactions up to $100 because
chargeback from lost, stolen or counterfeit cards do not
apply. You’re protected and so are your customers.


по мастеру 500,
Виза у них в дефиците, кстати, у Вас неудачно совпало (

пробуйте оспаривать, хотя бы процесс запустить, но тут слишком все однозначно на Вас, банку особо предъявить нечего
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:41

  wolt450 написав:З 11.06 вже буде 11.95% на рік

Це на цілий 1 (один) прОцент вниз. :shock:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:56

Не сэпил с форварда еще. Нет подводных камней?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:31

  rollo написав:Не сэпил с форварда еще. Нет подводных камней?

Політ нормальний.
Іноді не приходить смс/пуш з кодом підтвердження. Іноді.
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