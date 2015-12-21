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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4838483948404841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:47

  wolt450 написав:З 11.06 вже буде 11.95% на рік

це типу із поточних 13 сильно вниз?:?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:29

  greenozon написав: це типу із поточних 13 сильно вниз?:?

Судя по всему да.
lloydbanksua
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Повідомлень: 726
З нами з: 22.04.20
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  #<1 ... 4838483948404841
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