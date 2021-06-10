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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4838483948404841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:47

  wolt450 написав:З 11.06 вже буде 11.95% на рік

це типу із поточних 13 сильно вниз?:?
greenozon
 
Повідомлень: 11456
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:29

  greenozon написав: це типу із поточних 13 сильно вниз?:?

Судя по всему да.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:09

  lloydbanksua написав:
  greenozon написав: це типу із поточних 13 сильно вниз?:?

Судя по всему да.

Стандарт світить 8.1% на рік.
https://www.forward-bank.com/deposits/asteptowards/
Знизять до 7,10%?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37553
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:15

Квесторе_поверніться наверняка снизят и базовую ставку и ставку по бонусу, раньше так делали.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:46

в файлі по бонусу +++ дає +4,850% до кінця літа
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 23:10

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш по дебетовій збільшили до 1000.

Откуда дровишки ?

За покупки в "велламарті" нібито обіцяли кб в розмірі до 1000 грн. Але хай би хтось перевірив, чи правда :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 23:28

Квесторе_поверніться
згідно умов Велмарта кишмиш на одного клієнта в місяць 1000

Не путайте божий дар с яичницей.
Велмарт - продмаг, а то что у Скунса - welLAmart - хлам.
ВIВ
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Повідомлень: 192
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  #<1 ... 4838483948404841
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