|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:47
wolt450 написав:
З 11.06 вже буде 11.95% на рік
це типу із поточних 13 сильно вниз?:?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11456
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:29
greenozon написав:
це типу із поточних 13 сильно вниз?:?
Судя по всему да.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 727
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:09
lloydbanksua написав: greenozon написав:
це типу із поточних 13 сильно вниз?:?
Судя по всему да.
Стандарт світить 8.1% на рік. https://www.forward-bank.com/deposits/asteptowards/
Знизять до 7,10%?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37554
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:15
Квесторе_поверніться наверняка снизят и базовую ставку и ставку по бонусу, раньше так делали.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 727
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 22:46
в файлі по бонусу +++ дає +4,850% до кінця літа
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11456
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 23:28
Квесторе_поверніться
згідно умов Велмарта кишмиш на одного клієнта в місяць 1000
Не путайте божий дар с яичницей.
Велмарт - продмаг, а то что у Скунса - welLAmart - хлам.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:32
wolt450
wolt450 написав:
З 11.06 вже буде 11.95% на рік
у вас, кажись, шар для гадания поламался
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1574
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:38
AleksD написав: mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
Кишмиш по дебетовій збільшили до 1000.
Откуда дровишки ?
За покупки в "велламарті" нібито обіцяли кб в розмірі до 1000 грн. Але хай би хтось перевірив, чи правда
Так Ви праві...дякую за утонення.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37554
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:45
Доброе утро. Смс с кодами начали в вайбер приходить, стало неудобно, нет автоподставления. У всех так стало?
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: miltador
і 17 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19526
|2807923
|
|
|95248
|11627398
|
|
|6886
|1550470
|
|