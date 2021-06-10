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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4839484048414842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:26

  malinin007 написав:Доброе утро. Смс с кодами начали в вайбер приходить, стало неудобно, нет автоподставления. У всех так стало?

Вчера тоже заметил. Неудобно - это мягко сказано.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:33

  malinin007 написав:Доброе утро. Смс с кодами начали в вайбер приходить, стало неудобно, нет автоподставления. У всех так стало?

Да. Попробуйте отключить диалог в Вайбере
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:48

  idealstorm написав:wolt450

  wolt450 написав:З 11.06 вже буде 11.95% на рік


у вас, кажись, шар для гадания поламался


перевірив, сьогодні 11.06, але все по старому

http://i.prntscr.com/7OGCJfWZSAyoKYQs5GUptQ.png
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите. По КК Велком бонус (100 грн) дают если именно первая покупка от 100 грн или можно просто в первом месяце сделать покупку от 100 грн?
dp120586dsv
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:25

  malinin007 написав:Доброе утро. Смс с кодами начали в вайбер приходить, стало неудобно, нет автоподставления. У всех так стало?

И хоть бы предупредили. Уж не говорю про право выбирать.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  dp120586dsv написав:дают если именно первая покупка

Не обязательно первая.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:41

ВIВ поддержка написала что первая, писать/звонить еще раз?
dp120586dsv
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

dp120586dsv написав:ВIВ поддержка написала что первая, писать/звонить еще раз?
Ну так вы как первый раз потратите 100+ гривен вот она и будет первой покупкой от 100 грн. )
А если переживаете по этому поводу не тратьте меньше самый первый раз. Имхо это совсем сложно. )
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