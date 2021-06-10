|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:26
malinin007 написав:
Доброе утро. Смс с кодами начали в вайбер приходить, стало неудобно, нет автоподставления. У всех так стало?
Вчера тоже заметил. Неудобно - это мягко сказано.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:33
malinin007 написав:
Доброе утро. Смс с кодами начали в вайбер приходить, стало неудобно, нет автоподставления. У всех так стало?
Да. Попробуйте отключить диалог в Вайбере
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11501
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1611 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:48
idealstorm написав:wolt450 wolt450 написав:
З 11.06 вже буде 11.95% на рік
у вас, кажись, шар для гадания поламался
перевірив, сьогодні 11.06, але все по старомуhttp://i.prntscr.com/7OGCJfWZSAyoKYQs5GUptQ.png
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11459
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:14
Подскажите. По КК Велком бонус (100 грн) дают если именно первая покупка от 100 грн или можно просто в первом месяце сделать покупку от 100 грн?
-
dp120586dsv
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 19.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:25
malinin007 написав:
Доброе утро. Смс с кодами начали в вайбер приходить, стало неудобно, нет автоподставления. У всех так стало?
И хоть бы предупредили. Уж не говорю про право выбирать.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4421
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1002 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:31
dp120586dsv написав:
дают если именно первая покупка
Не обязательно первая.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:41
ВIВ поддержка написала что первая, писать/звонить еще раз?
-
dp120586dsv
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 19.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:05
dp120586dsv написав:ВIВ поддержка написала что первая, писать/звонить еще раз?
Ну так вы как первый раз потратите 100+ гривен вот она и будет первой покупкой от 100 грн. )
А если переживаете по этому поводу не тратьте меньше самый первый раз. Имхо это совсем сложно. )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3508
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|95258
|11628132
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19527
|2808077
|
|
|6887
|1550578
|
|