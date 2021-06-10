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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:39
Искатель написав:
А как-то можно открыть удаленно?
Нет. Только лично. Они заполнят в очередной раз анкету - вы ее подпишете и станете обладателем этого чуда.
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Flamingo
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