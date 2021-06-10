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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4840484148424843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:А как-то можно открыть удаленно?
Нет. Только лично. Они заполнят в очередной раз анкету - вы ее подпишете и станете обладателем этого чуда.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:56

  Искатель написав:А как-то можно открыть удаленно? Да и отделения у нас нет, только кредитный центр (( Кстати, по этой причине и "пенсионку" открыть не получается ("Только в отделении банка!").

Вот с таким бредом ещё не сталкивался - карты кредитку и кокодебет открыть в кредитном центре можно, а пенсионную (которая ни разу не пенсионная) нельзя, только в отделении. Маразм крепчал...
Oberon
 
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